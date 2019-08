Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 38 éves Vera történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190827_Bekerultem_a_szingli_gyerektelen_statuszba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e83cc2-a5dd-4ca6-81f4-4fd51a7c30da","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190827_Bekerultem_a_szingli_gyerektelen_statuszba","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:15","title":"„Bekerültem a szingli, gyerektelen státuszba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai rendszerváltás történetét dolgozza fel. ","shortLead":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai...","id":"20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90112b-d168-470f-b7ae-56255e8de4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:26","title":"Lemondott Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","shortLead":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","id":"20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf0a85-a85c-47e6-994f-94fa75dc5a18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:10","title":"Olcsóbbak lehetnek a berlini albérletek a budapestieknél, ha megvalósul a városvezetés terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d89e58b-00b0-45e4-b1d4-2552296c6dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:49","title":"Ma reggel sem nyerő ötlet vonatra ülni Kelet-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","shortLead":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","id":"20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848ddba-2b2d-4fd9-99f1-6dc0facb2837","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:36","title":"Képtelen erősödni a forint, 329-nél jár az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak hívták, mert magas volt és kigyúrt.","shortLead":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak...","id":"20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a890a0-de8a-4ca2-93cb-d007be35d402","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:50","title":"Három, szinte teljesen ismeretlen jelölt is bejelentkezett Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó tűzoltókkal. Videoüzenetben kívántak nekik kitartást. ","shortLead":"Szolidaritást vállalnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai az amazóniai erdőtüzek oltásán dolgozó...","id":"20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824ecb4e-8f2e-4cdf-91b5-d00c47c41046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e85aba-d477-4d87-9f5f-ace3272a4b92","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Videoban_uzennek_a_magyar_tuzoltok_a_langolo_esoerdot_olto_kollegaiknak","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:22","title":"Videóban üzennek a magyar tűzoltók a lángoló esőerdőt oltó kollégáiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]