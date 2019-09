Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből országos, átpolitizált botrányt a Tv2. Az újabb részletek alapján már az is alapvető kérdés, vajon honnan tudott a kormányoldali csatorna az eredetileg bántalmazás miatt indult büntetőügyről.","shortLead":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből...","id":"20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ba6b-6985-404f-990a-8c2cf2a70112","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:30","title":"\"Mikor láttam a Tv2-n, nem kaptam levegőt\" – így lett botrány a Donáth-ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","shortLead":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új információk szerint androidos készülékek is veszélyben voltak.","shortLead":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új...","id":"20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97a3a5-b5ac-4fca-ba50-606d5908f256","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Az androidos mobilokat is betámadták az iPhone-hackelő weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez, amelyen a jelenlegi polgármester több roma férfivel szerepel.

","shortLead":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez...","id":"20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56319399-8a15-4957-869f-2c59a3ce7f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:08","title":"Kis Grófo fotóját használja elrettentésül a szolnoki ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]