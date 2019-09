Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület nemcsak az Erzsébetvárosban segít megtörni az ellenzéki egységet Hunvald György jelölésével, hanem a Ferencvárosban is képes volt elérni, hogy szórólapját a kerületi újsággal együtt terjesszék. Azt nem árulja el a Facebookon 35 követővel rendelkező szervezet, mindezt miből sikerült elérni.\r

\r

","shortLead":"A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület nemcsak az Erzsébetvárosban segít megtörni az ellenzéki egységet Hunvald György...","id":"20190904_Eros_hatszelet_kapott_a_Hunvaldot_jelolo_ferencvarosi_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af880ed-8fbb-4899-8ee4-c65b4827d85d","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Eros_hatszelet_kapott_a_Hunvaldot_jelolo_ferencvarosi_szervezet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:34","title":"Erős hátszelet kap valahonnan a Hunvaldot jelölő ferencvárosi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","shortLead":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","id":"20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95850d8-4e50-430e-a2e4-52a8ed9acd52","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:35","title":"Újabb, az LMP-ből frissen kilépett politikus sorolt be a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f054836-e885-48e9-83d1-17865c9714bf","c_author":"Grawatsch Péter","category":"velemeny","description":"Újabb válasz Balavány Györgynek. ","shortLead":"Újabb válasz Balavány Györgynek. ","id":"20190902_Emberbarat_allatbarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f054836-e885-48e9-83d1-17865c9714bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083799bf-c510-4576-ad0a-88979288cdf7","keywords":null,"link":"/velemeny/20190902_Emberbarat_allatbarat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:04","title":"Emberbarát, állatbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christian Coleman ott lehet a szeptember végén kezdődő dohai vb-n és nincs veszélyben a tokiói olimpiai indulása sem.","shortLead":"Christian Coleman ott lehet a szeptember végén kezdődő dohai vb-n és nincs veszélyben a tokiói olimpiai indulása sem.","id":"20190902_Tisztaztak_a_doppinggyanu_alol_a_vilag_leggyorsabb_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114f469b-d95b-48fe-93db-39ce77a11bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37efe74-10db-4a4f-b641-4c19c13373f0","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Tisztaztak_a_doppinggyanu_alol_a_vilag_leggyorsabb_emberet","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:45","title":"Tisztázták a doppinggyanú alól a világ leggyorsabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terry Gilliam egyáltalán nem ért egyet John Cleese világképével.","shortLead":"Terry Gilliam egyáltalán nem ért egyet John Cleese világképével.","id":"20190903_A_Monty_Python_tagjait_is_megosztja_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e573f7eb-3a05-4b65-bd16-7483b95b2603","keywords":null,"link":"/elet/20190903_A_Monty_Python_tagjait_is_megosztja_a_Brexit","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:30","title":"A Monty Python tagjait is megosztja a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064151f2-c7d3-4bf8-a006-a7f62d374ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint a City Magazin című helyi kampányújságot terjeszti a Fidesz az egyik óvodában, az óvodavezető szerint nincs szó kampányról, azt pedig nem tudják kizárni, ha egy szülő otthagy valamilyen újságot. ","shortLead":"Az MSZP szerint a City Magazin című helyi kampányújságot terjeszti a Fidesz az egyik óvodában, az óvodavezető szerint...","id":"20190903_budapest_fidesz_ovoda_city_magazin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=064151f2-c7d3-4bf8-a006-a7f62d374ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347fb0b-172e-4c45-96ed-9de1620196d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_budapest_fidesz_ovoda_city_magazin","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:53","title":"Az MSZP szerint kampányolnak egy V. kerületi óvodában, a vezető ezt visszautasítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő eljárást.","shortLead":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő...","id":"20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5dfb99-ade7-45c6-8b24-c8ab632a7bab","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:20","title":"Budapestre jön a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és Ausztriában egyaránt.","shortLead":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és...","id":"20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dc496-8e4b-49ea-b8ff-81abe7998159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:31","title":"Tízmilliós értékben lopta a felniket és gumikat egy miskolci banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]