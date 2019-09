Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","shortLead":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","id":"20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939a67e-b12d-40ff-b395-c5ff71da1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:03","title":"A Facebook már nem mondja magáról, hogy \"ingyenes és az is marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Dorian_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e106503-2626-4c5a-bad4-5ff2fe85d433","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190904_Dorian_nagyitas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:25","title":"Így készültek a Dorian érkezésére a Bahamákon – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","shortLead":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","id":"20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc4c9d-3abe-418c-81ac-bed3887aaf20","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:39","title":"Román álrendőrök ezer euróval loptak meg egy marokkói családot a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először nyert, eddig hétszer kapott ki a svájci ellen.\r

","shortLead":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először...","id":"20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f514f4aa-4d30-47f1-90cc-0c4e5bbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:59","title":"Federer kiesett a US Open negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be világrekorder televízióját.","shortLead":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be...","id":"20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fe7b1-e507-4758-8e3e-22ca36f7aa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:03","title":"Sosem látott méretű LCD televíziót mutat be a Sharp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom tagsága. ","shortLead":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom...","id":"20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3691789-b2e0-4023-9490-af96c106360e","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:23","title":"Felállhat az új olasz kormány, rábólintott az Öt Csillag Mozgalom tagsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ néhány másik országában. A Netflix egy dokumentumfilmben próbálta meg felgöngyölíteni a módszereiket és az eredményeiket. A Family című sorozatból kiderül, hogy Donald Trump is kiválasztott, hiszen a hatalom már önmagában Isten áldásának a bizonyítéka.\r

","shortLead":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ...","id":"20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de712968-3d15-41fc-90d1-7ff1960da3de","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:00","title":"Egy család, ahol összejött Hitler, a maffia és Jézus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]