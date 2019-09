Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","shortLead":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","id":"20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aee905-9a45-43a9-b891-dcc1b8502bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:20","title":"Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Real Madridot is megjárt Christoph Metzelder volt élettársa jelezte a rendőrségen, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"A Real Madridot is megjárt Christoph Metzelder volt élettársa jelezte a rendőrségen, hogy gyerekpornó-felvételeket...","id":"20190904_gyerekporno_christoph_metzelder_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118afa4d-d331-465c-bb8d-f1c575538c41","keywords":null,"link":"/elet/20190904_gyerekporno_christoph_metzelder_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:12","title":"Gyerekpornó miatt nyomoznak az egykori német válogatott védő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","shortLead":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","id":"20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f0bb5-34d3-44b9-8327-c17c741a876e","keywords":null,"link":"/sport/20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:11","title":"Bemutatták a 2022-es foci-vb emblémáját, és senki nem érti elsőre, mit jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még májusban ígérte meg Lázár János, hogy az akkor luxusberuházások közbeszerzési kiírásáért felelős vezetőket is meneszteni fogja, novemberben lesz itt az ideje a tisztogatásnak Mezőhegyesen.","shortLead":"Még májusban ígérte meg Lázár János, hogy az akkor luxusberuházások közbeszerzési kiírásáért felelős vezetőket is...","id":"20190904_Nem_csak_melosokat_kuldenek_el_a_Menesbirtokrol_de_vezercsere_is_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2de0cb-5f74-4fb5-997f-cabed694d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Nem_csak_melosokat_kuldenek_el_a_Menesbirtokrol_de_vezercsere_is_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:19","title":"Nem csak dolgozókat küldenek el a Ménesbirtokról, de vezércsere is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899fbc3c-809c-480a-a2ac-5e8be7e54cf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a limitált szériás környezettudatos autók garantáltan nem jönnek majd túl gyakran szembe az utakon. 