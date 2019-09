Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","shortLead":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","id":"20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c79eb1-85a8-4cf6-a824-b109fd0dddd5","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:19","title":"Szeptember végén lesz a Világ legnagyobb tanórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de a valóság az, régen sem volt ilyen, és most is egyre kevésbé jellemző.\r

\r

","shortLead":"A többgenerációs család és a nagyszülők szerepe a gyerekek nevelésében a kormány szerint örök érték és jelenség, de...","id":"20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7947fc-a396-40a6-9b56-ab4fed1272e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554400f3-dbbf-4a4b-92b4-2ccb99848a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Bucsu_a_nagyszuloktol_a_csaladi_eletben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:05","title":"Búcsú a nagyszülőktől a családi életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","shortLead":"A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató járvány.","id":"20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f1c9cf-b0c2-4558-b27d-ceea23ed9ddc","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_dragulas_teliszalami_afrikai_sertespestis_pick","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:40","title":"Jócskán megdrágulhat a téliszalámi is a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy a hiperautók végsebességrekord-hajhászása tovább folytatódik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a hiperautók végsebességrekord-hajhászása tovább folytatódik.","id":"20190905_gratulalnak_a_gugattinak_a_490_kmhhoz_es_500_kmhra_keszulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f88f-120c-4056-947d-149baade3d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_gratulalnak_a_gugattinak_a_490_kmhhoz_es_500_kmhra_keszulnek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:41","title":"Gratulálnak a 490 km/h-hoz a Bugattinak, amely az 500 km/h-ra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a2fde-0920-4307-b1b2-c5e4b74251d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Soha nem gondolta volna, hogy a szívével gond lehet.","shortLead":"Soha nem gondolta volna, hogy a szívével gond lehet.","id":"20190905_mark_spitz_szivbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d47a2fde-0920-4307-b1b2-c5e4b74251d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4937f4-d700-4193-ba3a-23af3d199116","keywords":null,"link":"/sport/20190905_mark_spitz_szivbetegseg","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:29","title":"Utolsó olimpiai győzelmének évfordulóján jelentette be Mark Spitz, hogy szívbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járult hozzá, lezártnak tekinti az ügyet.","shortLead":"Nem járult hozzá, lezártnak tekinti az ügyet.","id":"20190904_Malina_Hedvigrol_ugy_keszult_szinhazi_eloadas_hogy_nem_mondjak_ki_a_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff96988-5df2-411d-9dd8-fb6333fd3c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b949e3b5-f976-4e44-b9fa-6673b333ac19","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Malina_Hedvigrol_ugy_keszult_szinhazi_eloadas_hogy_nem_mondjak_ki_a_nevet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:51","title":"Malina Hedvigről úgy készült színházi előadás, hogy nem mondják ki a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","shortLead":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","id":"20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323716b0-878b-4c4d-9020-75060153f363","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:11","title":"A kormány hozzányúlt a Schmidt Mária által szervezett emlékév pénzeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétezer ember miatt tartja fent a kormány a válsághelyzet meghosszabbítását. 2015-ben, amikor az elsőt elrendelték, ez a szám 456 ezer volt.","shortLead":"Hétezer ember miatt tartja fent a kormány a válsághelyzet meghosszabbítását. 2015-ben, amikor az elsőt elrendelték...","id":"20190905_A_kormany_meghosszabbitja_a_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a28fbd-88ba-4655-af6b-dd8ea11c0675","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_meghosszabbitja_a_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzetet","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:40","title":"A kormány napi pár tucat menekült miatt hosszabbítja meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]