Szó szerint ránézésre megmondja az ember vérnyomását egy új algoritmus

Ígéretes kísérletekről számolt be egy kanadai–kínai kutatócsoport: egy szelfivideóból meglepő pontossággal meg tudták határozni a videót készítő vérnyomását.

Nem véletlenül nevezik néma gyilkosnak a magas vérnyomást, ugyanis nem mutat tüneteket, viszont igen súlyos következményei lehetnek. Károsítja az alapvető szerveket, stroke-hoz, szívrohamhoz vezethet. Jelenleg körülbelül 1,4 milliárdan szenvednek ebben a betegségben a világon, és ez a szám messze nagyobb lehet, tekintetbe véve, hogy sokan nem is tudnak arról, hogy ilyen problémájuk van, és orvoshoz sem fordulnak.

A vérnyomás mérésére ma már számos otthoni eszköz használható, és az okostelefonokhoz csatlakoztatott eszközök még egyszerűbbé teszik ezt a mérést. Olyan fitneszkarkötők is vannak már, amelyek – elvileg – vérnyomásmérésre is alkalmasak, azonban ezek pontossága messze nem megfelelő. A vérnyomásmérők specialistája, az Omron is készített már egy vérnyomásmérő órát, ez azonban – speciális orvosi eszköz lévén – igencsak drága.

© Balogh Csaba

Ezért is lehet érdekes kanadai és kínai szakemberek közös kutatása: külső eszköz nélkül egy rövid szelfivideóból megállapítható a videót készítő személy vérnyomása. A transzdermális optikai képalkotásnak nevezett technológia lényege, hogy az okostelefon digitális érzékelői felismerik a vörös fényt, amit a hemoglobin tükröz a bőr alatt. Ez lehetővé teszi a kamera számára a vérnyomással összefüggő hemoglobin-változás rögzítését, ami – gépi algoritmus segítségével – felhasználható a vérnyomás jelzésére.

A kísérletben 1328-an vettek részt. A kutatók arra kérték őket, hogy készítsenek kétperces videót az arcukról az iPhone-nal, a megfelelő alkalmazás segítségével. Ezeket az eredményeket összevetették a hagyományos mandzsettás vérnyomásmérő által mért értékekkel, és 95 százalékos pontosságot tapasztaltak.

Az is igaz viszont, hogy a kísérletben részt vevők több mint 95 százaléka világos bőrű, kelet-ázsiai vagy európai származású volt, azaz kérdéses, hogy a módszer megfelelő-e a sötétebb bőrű embereknél. Egy másik korlátozásra is felhívták a figyelmet a kutatók: eddig csak olyan felnőtteknél gyűjtöttek adatokat, akiknek a vérnyomása a normális tartományba esett, ezért további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy működik-e az alkalmazás magas vérnyomású embereknél. Éppen ezért terjesztenék ki a vizsgálatokat a szakemberek, újabb kutatási partnereket keresve. Még ha minden sínre is kerül, sajnos évekre lesz szükség ahhoz, hogy egy ilyen, valóban kézenfekvő és egyszerű módszer bekerülhessen a mindennapokba.

