Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Portfolio a birtokába került dokumentumok alapján azt írja, megtudták, melyik magyarországi gyárban dolgoztathatnak munkavállalókat egy héten akár 68 órát is. Erre lehetőséget ad, hogy heti öt napon keresztül 12 órát dolgozzanak, a hatodik napon pedig 8 órára be lehet hívni túlórázni.","shortLead":"A Portfolio a birtokába került dokumentumok alapján azt írja, megtudták, melyik magyarországi gyárban dolgoztathatnak...","id":"20181221_Kiderult_melyik_gyar_dolgoztathatja_mar_most_is_heti_68_orat_a_munkasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cbc221-543e-46ed-97f4-b5d2bc37c60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Kiderult_melyik_gyar_dolgoztathatja_mar_most_is_heti_68_orat_a_munkasokat","timestamp":"2018. december. 21. 08:12","title":"Kiderült, melyik gyár dolgoztathatja már most is heti 68 órát a munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet látni. Nem kell megijedni, nem egy új sci-fi filmet forgatnak a helyszínen.","shortLead":"A semmi közepén egy hatalmas oszlop, melynek közelében még tűző napsütés mellett is vakítóan fehér fényáradatot lehet...","id":"20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad23d1d8-2b6d-4a0b-99da-035eda690fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e24b043-1767-48a5-ad46-fd99570063af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_ps10_naphoeromu_sevilla_spanyolorszag_napenergia","timestamp":"2018. december. 21. 08:03","title":"Kevés látványosabb építmény létezik, mint egy naphőerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","shortLead":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","id":"20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0558a43-441a-4c75-bcf0-0ae502082d0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","timestamp":"2018. december. 21. 05:31","title":"Az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert ábrázol. Érdekessége, hogy nem üres, ugyanis jéggel van tele.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert...","id":"20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29d987e-70f3-4cf5-8115-4d3b3edb5af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","timestamp":"2018. december. 21. 21:03","title":"Csodálatos fotók készültek egy Marson talált kráterről, amely tele van jéggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f47f4f-578f-4a3d-97ea-5620ad972f9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is benyújtotta szabadalmát a Sony. Átlátszó kijelzőről van szó, amellyel akár összehajtható telefont is lehet készíteni.","shortLead":"Több helyen is benyújtotta szabadalmát a Sony. Átlátszó kijelzőről van szó, amellyel akár összehajtható telefont is...","id":"20181222_sony_szabadalom_atlatszo_okostelefon_osszehajthato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f47f4f-578f-4a3d-97ea-5620ad972f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d14f8-9b66-4d9a-bd6b-d83058450e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_sony_szabadalom_atlatszo_okostelefon_osszehajthato_mobil","timestamp":"2018. december. 22. 10:03","title":"Átlátszó telefont készül kiadni a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint az intézmények problémáinak megoldása nem pénzkérdés.","shortLead":"Domokos László szerint az intézmények problémáinak megoldása nem pénzkérdés.","id":"20181221_ASZelnok_Osbun_a_korhazak_tulkoltekezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d211c9f-7bb4-4476-bcdd-c97a7f895dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_ASZelnok_Osbun_a_korhazak_tulkoltekezese","timestamp":"2018. december. 21. 07:00","title":"ÁSZ-elnök: Ősbűn a kórházak túlköltekezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","shortLead":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","id":"20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba0e60-30e8-4fe7-a58b-3058d24b0e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","timestamp":"2018. december. 21. 08:42","title":"Többtucatnyi beteg, legyengült kutyát találtak a rendőrök egy gyulai tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]