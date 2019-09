Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","shortLead":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","id":"20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa31b8-ae00-4374-aef5-bf234a8a98ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:51","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a határkerítést átvágó koszovóiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","shortLead":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","id":"20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e108bcb-4943-4cf3-acce-818fcc981b77","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:06","title":"Egymástól 200 méterre állt meg két tehervonat Herceghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","shortLead":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","id":"20190906_Audi_A5_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf828b-55ed-4b11-97ea-a155b234e295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Audi_A5_facelift","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:03","title":"Megjött az elegáns Audi A5 faceliftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","shortLead":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","id":"20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c74b3-0b73-43cb-9054-05c5897b479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:51","title":"Egyre több bálna vetődik partra és pusztul el Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz Nagy-Britanniában; átalakítják a budapesti bérbicikli-rendszert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója","shortLead":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz...","id":"20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9452c05a-3000-4e09-b446-89c42ac0537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","timestamp":"2019. szeptember. 08. 07:00","title":"És akkor végre egy lista, amiben az EU élén vagyunk: a csalásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai humorista alaposan körbejárta a témát Gorka Sebestyén karrierváltásának apropóján.","shortLead":"Az amerikai humorista alaposan körbejárta a témát Gorka Sebestyén karrierváltásának apropóján.","id":"20190907_A_magyar_nacik_labkremen_poenkodott_egy_jot_Stephen_Colbert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa420ff4-c1e9-40f6-9f2e-8a0ae3704f0e","keywords":null,"link":"/elet/20190907_A_magyar_nacik_labkremen_poenkodott_egy_jot_Stephen_Colbert","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:30","title":"A magyar nácik lábkrémén poénkodott egy jót Stephen Colbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","id":"20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53731dc-d86e-40c8-9228-64bf27cc0ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:16","title":"Rendesen felbolydul Budapest a hétvégi futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]