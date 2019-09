Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida. Nem az első ilyen eset. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida...","id":"20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2f7c4c-3572-4c0c-b088-4172b08b3fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:23","title":"Zavart okozott a NASA-nál egy aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte: szeptembertől az optika mellett már a kábelhálózat nagy részén is elérhető ez a gyorsaság.","shortLead":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte...","id":"20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872cc734-f05c-47dc-a973-9e18e0da28a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:23","title":"Megduplázta az internet sebességét kábelhálózatán a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az F3-as versenyző Alex Peroni a Parabolica-kanyarban szállt el, de szerencsére nem esett baja.","id":"20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457c9167-0881-4065-9d09-5744214aca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd5151-329f-42a8-8373-cdb8560e4ae3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Spa_utan_Monzaban_is_volt_egy_horrorbaleset","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:07","title":"Spa után Monzában is volt egy horrorbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","shortLead":"Az állatok még éltek, amikor a rendőrök megtalálták és kiásták őket.","id":"20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404977c6-937c-435c-b447-530cfc1c73f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Elve_temetett_el_kismacskakat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:15","title":"Élve temetett el kismacskákat egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","shortLead":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","id":"20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c74b3-0b73-43cb-9054-05c5897b479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:51","title":"Egyre több bálna vetődik partra és pusztul el Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","shortLead":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","id":"20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cef199-0a23-4eee-a76d-fd68b018c569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:33","title":"Diákokat szállító busznak ütközött egy teherautó Nógrád megyében, 19-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","shortLead":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","id":"20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312934c1-e633-43eb-b4d8-11278b5bd559","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:20","title":"Majd tíz év börtönre ítélték Törökországban az ellenzéki Köztársasági Néppárt egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","shortLead":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","id":"20190906_Audi_A5_facelift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf828b-55ed-4b11-97ea-a155b234e295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Audi_A5_facelift","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:03","title":"Megjött az elegáns Audi A5 faceliftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]