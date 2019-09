Szinte hihetetlen, hogy ezt még nem tudja az Apple Watch

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai Unióból. ","shortLead":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai...","id":"20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f06084-4dd2-4843-9cda-e0124868fc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:01","title":"Börtönnel fenyegetik Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","shortLead":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","id":"20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e108bcb-4943-4cf3-acce-818fcc981b77","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:06","title":"Egymástól 200 méterre állt meg két tehervonat Herceghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak.","shortLead":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres...","id":"20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b47d5-cf9b-45ef-bef0-2e4acd1a21fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:51","title":"Csak azoknak nem jár iskolakezdési támogatás Sajókazán, akik a leginkább rászorulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.","shortLead":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség...","id":"20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1bb247-da5a-4fa2-839e-456d35806a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:02","title":"Újra járható az M19-es autóút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","shortLead":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","id":"20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b20dda-26e2-47c0-bebb-4e6797fa14af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:21","title":"Kevés menőbb kétkerekű létezik, mint a VW Bogár bicikli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos diagnosztikai laboratóriummá vált már az Apple okosórája (elsősorban az Apple Watch Series 4), azonban egy fontos, minden konkurensnél elérhető funkció jelenleg bántóan hiányzik belőle. Állítólag már ebben az évben megérkezhet az alváskövetés.","shortLead":"Valóságos diagnosztikai laboratóriummá vált már az Apple okosórája (elsősorban az Apple Watch Series 4), azonban...","id":"20190908_apple_watch_alvaskovetes_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb559f-899b-41b3-9d84-36e9b148e0ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_apple_watch_alvaskovetes_funkcio","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:03","title":"Szinte hihetetlen, hogy ezt még nem tudja az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Becsapottnak érzi magát több tízezer takarékszövetkezeti kistulajdonos, akiket úgy fosztanak meg a részjegyüktől, hogy a szövetkezetekből összegyúrandó nagybankba nem tudnak beszállni. Vida József elnök azt állítja, ami itt zajlik, nem rablás, hanem kényszerpálya.","shortLead":"Becsapottnak érzi magát több tízezer takarékszövetkezeti kistulajdonos, akiket úgy fosztanak meg a részjegyüktől...","id":"20190906_Takarekszovetkezetek_kifosztas_vagy_felemelkedes_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e40252d-b409-43fc-9846-147cc92ca725","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_Takarekszovetkezetek_kifosztas_vagy_felemelkedes_jon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:00","title":"Takarékszövetkezetek: kifosztás vagy felemelkedés jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","shortLead":"A Drivy nevű alkalmazással pont úgy válhat az autónkból pénzkereseti eszköz, ahogyan a lakásunkból az Airbnb-vel.","id":"201936_kulcs_akesztyutartoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3b52f-67d2-4f06-b1a8-e4b8df403f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc701e-1f42-4765-9ae1-f0ff943e8528","keywords":null,"link":"/tudomany/201936_kulcs_akesztyutartoban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:00","title":"Átengedné néha az autóját idegeneknek, ha ezzel évi 330 ezer forintot keresne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]