Még a januári Las Vegas-i technológiai szakkiállításon, a CES 2019-en jelentette be a Nokiától – ismét – függetlenné váló francia Withings cég a Move sorozat új darabját, a Move ECG hibrid órát, ami képes orvosi pontosságú elektrokardiogram (EKG) készítésére is. Egy olyan óráról van szó, amelyik ránézésre hagyományos időmérőnek tűnik azonban jó pár okosóra-funkciót is tartogat.

Már akkor szó volt arról, hogy az óra valamikor az év második felében kerülhet piacra, és ez most meg is történt: bejelentették, hogy a Move ECG készen áll az értékesítésre, és először Európában fogják árulni. Az óra, amellett, hogy méri az időt, egy fitnesz-követő is egyben, de a kialakítása elrejti ez utóbbi funkciót. GPS-t használ az olyan tevékenységek figyelésére, mint a futás vagy a kerékpározás, de beltéri edzésprogramok követésére is alkalmas.

Az eszköznek gombelem adja az energiát, és egy elemmel akár 12 hónapig is elketyeg. Tulajdonképpen sohasem kell levenni, ami már csak azért is jól jöhet, mivel az órával még az alvás is nyomon követhető. Ez a funkciója kiemelkedő, ugyanis képes a felületes és mély alvás megkülönböztetésére. Minden egyes alvási fázishoz pontszámot rendel, ami felhasználható az alvás minőségének számszerűsítésére. Azt is be lehet rajta állítani, hogy az alvási ciklus optimális pontján ébresszen enyhe vibrációval.

Az óra igazi különlegessége mégis csak az EKG készítése. Ehhez 3 elektródát használ, kettő el van rejtve az óratestben, a harmadik az óra keretében. Egyetlen gombnyomásra van szükség csupán, és elindul a 30 másodperces felvétel, amelyet egy algoritmus elemez, felhívva a figyelmet a rendellenes szívritmusra, így az igen veszélyessé válható pitvarfibrillációra. A felvétel egyébként megjelenik a társított Withings Health Mate – iOS-es és androidos – alkalmazásban, és akár az orvosnak is megmutatható.

Az 50 méterig vízálló óra nagyjából 130 euróért, azaz körülbelül 43 ezer forintnak megfelelő áron vásárolható meg.

