Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","shortLead":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","id":"20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5531c08d-8701-4ebb-adf0-5fafc23c8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:22","title":"Szüreti fesztiválokat ellenőriz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","shortLead":"Tarlós István az első, Karácsony Gergely az ötödik.","id":"20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d18091d-436b-4200-bb83-2e4ff71a768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ca957-d16e-4130-aa14-70de4d3c7a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kisorsoltak_a_fopolgarmesterjeloltek_szavazolapi_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:17","title":"Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg körülbelül 800 betöltetlen állás van a vasúttársaságnál.","shortLead":"Jelenleg körülbelül 800 betöltetlen állás van a vasúttársaságnál.","id":"20190909_Beteg_lett_az_egyetlen_ejszakas_nem_nyitott_ki_a_penztar_a_Keletiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4d74f-aff7-49d3-a51f-bfdbd8e6f5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Beteg_lett_az_egyetlen_ejszakas_nem_nyitott_ki_a_penztar_a_Keletiben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:38","title":"Beteg lett az egyetlen éjszakás, nem nyitott ki a pénztár a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég nevezett ki az energiaminisztérium élére. Ez ugyanakkor kevés, számos hatás éri manapság az olajkitermelőket, így kifejezetten bizonytalan időszak elé nézünk. ","shortLead":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég...","id":"20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a072e9-6b50-44b5-8a93-4b246cb7909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:05","title":"Olajár: szinte bármi elképzelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","shortLead":"Szerinte az Egyesült Államoknak példát kellene mutatnia a környezetvédelemben, de az ország egy más irányt választott. ","id":"20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e5b7ed-2c58-4588-bde3-7b6fae23109b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08411e4a-b4b5-4c88-b5d0-2c68027a22ee","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Mick_Jagger_Trump_klimavedelem_filmfesztival","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:15","title":"Mick Jaggernek volt egy-két keresetlen szava Trumphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","shortLead":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","id":"20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbd62d-fe9f-471c-aacb-af486669299b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:59","title":"Hibrid V8: 600 lóerővel érkezett meg az új Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]