Felszámolja a "rettegett" középső ülés kényelmetlenségét az egyik légitársaság

[{"available":true,"c_guid":"c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai játékokra.","shortLead":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai...","id":"20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20813542-8599-459b-8290-8ad4c4b29877","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:54","title":"Világbajnok lett Illés Fanni a paraúszó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d6da1-c8f0-41d6-a1e7-99aa3bd3abd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz halászok mentették ki a vízből a teljesen legyengült, hungarocelldarabokba kapaszkodó férfit. ","shortLead":"Orosz halászok mentették ki a vízből a teljesen legyengült, hungarocelldarabokba kapaszkodó férfit. ","id":"20190911_Muanyaghulladekba_kapaszkodva_menekult_meg_egy_eszakkoreai_ferfi_a_tengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420d6da1-c8f0-41d6-a1e7-99aa3bd3abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2112820e-8c90-471f-87c6-95a09f926795","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Muanyaghulladekba_kapaszkodva_menekult_meg_egy_eszakkoreai_ferfi_a_tengeren","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:55","title":"Műanyaghulladékba kapaszkodva menekült meg egy észak-koreai férfi a tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774fa3d4-b4b2-4494-815c-cc61d4816e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú látvány. ","shortLead":"Szomorú látvány. ","id":"20190910_dronvideo_szelvihar_viharkarok_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774fa3d4-b4b2-4494-815c-cc61d4816e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3d725-7495-4800-8003-2d5f97d81455","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_dronvideo_szelvihar_viharkarok_szeged","timestamp":"2019. szeptember. 10. 21:12","title":"Drónvideón látszik igazán, mekkora károkat okozott a szélvihar Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összehasonlították az európai albérletárakat, és ez alapján a középmezőnybe tartozunk. Az EU-s átlagbérek mezőnyében viszont csak az utolsó ötödbe férünk be.\r

","shortLead":"Összehasonlították az európai albérletárakat, és ez alapján a középmezőnybe tartozunk. Az EU-s átlagbérek mezőnyében...","id":"20190910_Dragabb_lakast_berelni_a_VI_keruletben_mint_Drezdaban_Grazban_vagy_Ljubjanaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf56dea9-4b76-4058-83cd-51431f06f362","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_Dragabb_lakast_berelni_a_VI_keruletben_mint_Drezdaban_Grazban_vagy_Ljubjanaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:36","title":"Drágább lakást bérelni a VI. kerületben, mint Drezdában, Grazban vagy Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára az úgynevezett erős ügyfélhitelesítés bevezetésére, tekintettel a fejlesztési folyamatok időigényére.","shortLead":"Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa kedden további 12 hónap felkészülési időt engedélyezett a szolgáltatók számára...","id":"20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875c8a4c-047c-4f31-a08f-ea90af5ef1ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_eros_ugyfelhitelesites_magyar_nemzeti_bank_patai_mihaly_felkeszulesi_ido","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:49","title":"Később változik a bankkártyahasználat: kitolják a szigorítás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdas felvételek mutatják, mekkora a baj. ","shortLead":"Műholdas felvételek mutatják, mekkora a baj. ","id":"20190910_amazonia_erdotuz_tuzvesz_europai_urugynokseg_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3d6c2-349c-43c3-88a5-a2fc6a10b984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_amazonia_erdotuz_tuzvesz_europai_urugynokseg_legszennyezes","timestamp":"2019. szeptember. 10. 22:01","title":"Az űrből is látszik, mennyire szennyezik a levegőt az amazonasi erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f253a7b1-dd83-4656-8bc2-6d0be084d122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történet a Disney-hez is eljutott.","shortLead":"A történet a Disney-hez is eljutott.","id":"20190910_Disney_World_Dorian_kisfiu_zsebpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f253a7b1-dd83-4656-8bc2-6d0be084d122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66654c12-97a7-4ed3-ab97-3ed1ebde3c87","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Disney_World_Dorian_kisfiu_zsebpenz","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:24","title":"A Disney Worldre gyűjtött, de inkább a Dorian áldozatainak adta a zsebpénzét egy kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]