99%-ra vehetjük, hogy ilyen lesz a csütörtökön érkező Huawei Mate 30 Pro

[{"available":true,"c_guid":"2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","shortLead":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","id":"20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a855e1f-d503-4da5-bf4f-cb952284db70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:01","title":"Garancsiék építhetik a Mol-székházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt ellen. ","shortLead":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt...","id":"20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e9dd3-0739-4ffe-9897-cd247f26bc0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:44","title":"Kizárta az MSZP a józsefvárosi polgármesterjelöltet, aki elindul Pikóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Földes László a Facebookon búcsúzott Rajk Lászlótól, akihez több mint 40 év barátság és számtalan közös munka kötötte.","shortLead":"Földes László a Facebookon búcsúzott Rajk Lászlótól, akihez több mint 40 év barátság és számtalan közös munka kötötte.","id":"20190913_Megrendulve_bucsuzott_Hobo_baratjatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4f2095-6e4b-4273-8d94-339cad024518","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Megrendulve_bucsuzott_Hobo_baratjatol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Megrendülve búcsúzott Hobo barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","shortLead":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","id":"20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16b69b7-6cfc-4c11-98db-0b8700a0aeea","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:42","title":"Már el is ítélték a mentők autóit megrongáló külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","shortLead":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","id":"20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c28aba-e1c5-4614-ba12-43f008b9e5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:37","title":"Meghalt Rajk László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68303242-f504-4d13-8e3c-4a1454ed651e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közel 780 négyzetméteres épület egy körülbelül kétezer négyzetméteres területen fekszik.","shortLead":"A közel 780 négyzetméteres épület egy körülbelül kétezer négyzetméteres területen fekszik.","id":"20190912_Los_Angelesben_vett_villat_a_36_leggazdagabb_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68303242-f504-4d13-8e3c-4a1454ed651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1189d90-f05d-4b36-8675-e586bb95b579","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Los_Angelesben_vett_villat_a_36_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 12. 17:54","title":"Los Angelesben vett 1,8 milliárdos villát a 36. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","shortLead":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","id":"20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b0c4c-3438-4408-8856-8bf0e1fd7a74","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:22","title":"2300 dolgozót rúg ki a pécsi dohánygyárat is birtokló British American Tobacco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal...","id":"20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca92955-c642-4a7e-8fbe-8b03c628b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:56","title":"Feljelentést tettek Puzsérék Berki leadott ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]