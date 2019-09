Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","shortLead":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","id":"20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a2842-b55b-40a8-a2fa-e9eedc10c6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:07","title":"Elindult Afrikába Zoltán, az egyetlen jeladós magyar fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről az önkormányzati választások előtt kormányváltó hangulatban bízni. Ráadásul földindulásszerű változást elindító elégedetlenséget nem is érezni a voksolás előtt.","shortLead":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről az önkormányzati választások előtt kormányváltó hangulatban bízni. Ráadásul...","id":"201937__onkormanyzati_valasztas__korkep__azellenzek_eselyei__hely_tet_kifuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae79f73-74b2-4598-a8af-fbec14f34ba4","keywords":null,"link":"/itthon/201937__onkormanyzati_valasztas__korkep__azellenzek_eselyei__hely_tet_kifuto","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:00","title":"Az ellenzéki összefogásmantra jövője a tét az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","shortLead":"A középosztály és a szegényebbek számára is megfizethető lakásokra van szükség - magyarázták a döntést.","id":"20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f34ec5-1f00-4213-9050-ac2521f2a244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c73f-062e-4a78-b7cb-318a1433ce25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190914_Vancouverben_leallitottak_azokat_az_epitkezeseket_amelyek_miatt_elszallhatnanak_a_lakberek","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:13","title":"Vancouverben nem engedélyezik azokat az építkezéseket, amelyek miatt elszállhatnának a lakbérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","shortLead":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","id":"20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcf640-709d-4571-a5ce-2ffb3e08a7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:14","title":"Kukával törte be egy Váci utcai órabolt kirakatát, de elfogták a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs frekvenciaátverésről magyar leányvállalatát, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a médiahatóság.","shortLead":"Megalapozatlannak és tisztességtelennek tartja a Digi Communications N.V, hogy kizárta az ötödik generációs...","id":"20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30680bf8-c482-4e9d-95fc-5c791af37ece","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kihagynak_a_Digit_az_5Gbol_a_ceg_tiltakozik","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:34","title":"Kihagynák a Digit az 5G-ből, a cég tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","shortLead":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","id":"20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e93416-2cc0-4898-9482-bc778fade4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:20","title":"Még ma is lehet 30 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]