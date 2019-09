Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","shortLead":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","id":"20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c7302a-13ef-426c-a409-8e30b22129d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:13","title":"Fesztiválon próbálta meg lelőni a haragosát, de nem sült el a fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt hónapok magyar külpolitikai fejleményei is. Orbán Viktor próbál szövetségeket építeni a fegyverbeszerzések révén és úgy tűnik van erre fogadó készség a világ vezetői részéről. Közben a kritikus skandináv államokkal a gazdasági kapcsolatokat sem fűzi szorosra a magyar diplomácia.","shortLead":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt...","id":"201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527fd3c3-5afb-4929-ade2-52d25b81f903","keywords":null,"link":"/itthon/201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:00","title":"Orbán rájött: fegyvervásárlással elkerülheti, hogy számonkérjék a jogállam lebontása miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","id":"20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df17157-3266-4432-b759-ceded285dda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:55","title":"Már a sínek mellett ült az elkeseredettt férfi, amikor a rendőr rátalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem létezik kidolgozott, a kormány által teljeskörűen elfogadott idegen nyelvi stratégia.","shortLead":"Egyelőre nem létezik kidolgozott, a kormány által teljeskörűen elfogadott idegen nyelvi stratégia.","id":"20190916_Titkositottak_pedig_meg_kesz_sincs_a_kormanyzati_nyelvoktatasi_tervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5195259-4e33-4c7d-8ee8-ce9b38c8e783","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Titkositottak_pedig_meg_kesz_sincs_a_kormanyzati_nyelvoktatasi_tervezet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:17","title":"Titkosították, pedig még kész sincs a kormányzati nyelvoktatási tervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66 millió évvel ezelőtti aszteroida-becsapódást követő órákban több ezer kilométeres körzetben.","shortLead":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66...","id":"20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f88aec6-fbb2-4a69-b12e-e4fd40c4e1f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:03","title":"15 percen belül végzett az összes dinoszaurusszal az aszteroida-becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták meg.","shortLead":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták...","id":"20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa72be70-1aef-4d20-a31f-741466dfb314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:03","title":"Gyanútlanul böngészte a Google Térképet, egy 22 éves rejtélyt oldott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint – másképp képzelik el, mint a Samsung vagy a Huawei, legalábbis aktuális telefonjuknál.","shortLead":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint –...","id":"20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b517c342-f3cd-449e-a94a-da5575aa5104","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:03","title":"Izgalmasnak tűnik: három részből hajtogatna új telefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]