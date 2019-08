Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","shortLead":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","id":"20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235d751c-5733-4b8f-83cb-65452a1233ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:39","title":"Indul az ország legnagyobb nyárzáró bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","shortLead":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","id":"20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7423ff02-81b6-489c-8b32-140b3199f69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:23","title":"Tehervonatot ellenőriztek a rendőrök Budaörsön, líbiaiakat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint amennyi a leszakadó régiókra jut. ","shortLead":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint...","id":"201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09974a5f-cb39-4882-8d89-7dc66cd16a7c","keywords":null,"link":"/itthon/201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:52","title":"Gyűjtögetnek, mintha nem lenne holnap: degeszre tömték Felcsútot és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar Ahmed.","shortLead":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar...","id":"20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d593b2-7df8-4eb1-a846-eac69ea5f1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:57","title":"Safar Ahmed, a Fidesz politikusa: Az illegális bevándorlással kapcsolatban osztom a kormány álláspontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","shortLead":"Az e heti HVG-ben több cikk is foglalkozik az Amazonas tüzeivel, több oldalról is megközelítve a kérdést. ","id":"20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a287adb-4835-4752-a448-b8c07c7d82ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Amazoniai_tuzek_kinek_van_igaza","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:36","title":"Amazóniai tüzek: kinek van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76147464-937f-4b05-a019-08de4f91a696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német közlekedési miniszter új fegyvereket tervez bevetni a tilosban parkoló autósok ellen. ","shortLead":"A német közlekedési miniszter új fegyvereket tervez bevetni a tilosban parkoló autósok ellen. ","id":"20190829_buntetopontok_es_emelt_birsag_a_tilosban_parkoloknak__a_nemetek_bekemenyitenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76147464-937f-4b05-a019-08de4f91a696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc530d51-189a-4b32-b26d-484d5eb25bd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_buntetopontok_es_emelt_birsag_a_tilosban_parkoloknak__a_nemetek_bekemenyitenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:41","title":"Büntetőpontok és emelt bírság a tilosban parkolóknak – a németek bekeményítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","shortLead":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","id":"20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efe7b9c-850f-4c16-b655-9dc452d1913d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:40","title":"Kivonul az OTP Bank Szlovákiából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","shortLead":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","id":"20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918660eb-081f-4dad-96eb-9942394aec72","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:11","title":"Egymillió forint értékű drogot szimatolt ki egy rendőrkutya az ételhordókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]