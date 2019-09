Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rui Pinto ügyvédjét faggatta a Der Spiegel.","shortLead":"Rui Pinto ügyvédjét faggatta a Der Spiegel.","id":"20190917_Miert_van_meg_mindig_elozetesben_a_nagy_futballbotranyok_leleplezoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9cf657-48e7-4614-86cc-fd3a520112bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Miert_van_meg_mindig_elozetesben_a_nagy_futballbotranyok_leleplezoje","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:10","title":"Miért van még mindig előzetesben a nagy futballbotrányok leleplezője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. Megmutatjuk, hova kellett volna költöznie, ha az utalványnak örülne, és hova, ha ingyenes főzőtanfolyamnak. Annyit elárulhatunk: a kertvárosi lakóknak sok helyen komposztálóval kell beérniük. ","shortLead":"Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. Megmutatjuk, hova...","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_kampany_ajandek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb34f038-4ff0-42f9-a318-6610dd67dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_kampany_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:31","title":"A krumpli már nem menő: LED izzó, tánciskola és védőoltás az új fővárosi kampányeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST. Közben ma már azt is tudni lehet, mihez kezdtek a szintén hozzájuk tartozó, Andrássy úti palotaszinttel: egy 480 négyzetméteres lakást csináltak belőle, 8 szobával, 4 fürdőszobával, ujjlenyomatos belépőrendszerrel. ","shortLead":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST...","id":"20190918_tiborcz_bdpst_andrassy_turai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f3a64c-ae16-4d69-aea3-cc03f728cc27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_tiborcz_bdpst_andrassy_turai","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:43","title":"Újabb félmilliárd hitelt vettek fel Tiborczék a turai kastélyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi panorámás videót posztolt a színész az Instagramon.","shortLead":"Igazi panorámás videót posztolt a színész az Instagramon.","id":"20190918_Will_Smith_mar_Budapesten_mondta_el_hogy_odavan_a_hidakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155fd04b-2cce-4098-a29e-efb71cbf762d","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Will_Smith_mar_Budapesten_mondta_el_hogy_odavan_a_hidakert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:41","title":"Will Smith már Budapesten mondta el, hogy odavan a hidakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük kiadja látogatói böngészési nyomait harmadik félnek.","shortLead":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük...","id":"20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95bb9c7-dbe1-4ab9-b86c-f5a98f454b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:03","title":"Erről azért tudjon, ha pornóoldalak is megnyílnak időnként a gépén vagy telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","shortLead":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","id":"20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0f177-9016-4670-9a2f-9e4eea3c398a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:59","title":"Ultraluxus Bentley divatterepjáró cowboyoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]