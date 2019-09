Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó a norvégiai Tromsőből péntek este.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó...","id":"20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0851dc-1c08-4be3-a88e-f53ee6c15898","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:52","title":"A valaha volt legnagyobb északi-sarkvidéki expedíció indul pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","shortLead":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","id":"20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72910a30-8d28-4eea-8c1d-1e2a6bab048d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:21","title":"Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","shortLead":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","id":"20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b46d87-79bb-47be-8921-532da2b3b5b5","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:15","title":"Kiderült, kik lesznek Schmuck Andor esküvői tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","shortLead":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","id":"20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f04f0d-4276-4c16-b6b6-54184b8e1dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:38","title":"Újabb történelmi mélypont, már 334 forintnál is többe kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e4881-fd20-40ad-8210-6c439a3e7233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábri István polgármester szerint a fideszes jelölt erőszakkal tört be az irodájába, Bánhidi Balázs szerint viszont egy szó sem igaz az agresszióból. Annyiban egyezik a két sztori, hogy a fideszesek plakátokat téptek szét a polgármester orra előtt. ","shortLead":"Fábri István polgármester szerint a fideszes jelölt erőszakkal tört be az irodájába, Bánhidi Balázs szerint viszont...","id":"20190919_csomor_polgarmester_kampany_fabri_banhidi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e4881-fd20-40ad-8210-6c439a3e7233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207b05b6-d570-4973-8a23-767b98944795","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_csomor_polgarmester_kampany_fabri_banhidi_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:43","title":"Durvul a kampány Csömörön: a polgármester erőszakkal vádolja fideszes kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tini aktivistának mindössze 56 másodpercbe telt megsemmisíteni a republikánus képviselő érvelését.","shortLead":"A tini aktivistának mindössze 56 másodpercbe telt megsemmisíteni a republikánus képviselő érvelését.","id":"20190920_Greta_Thunberg_56_masodperc_alatt_semmisitett_meg_egy_evet_amivel_a_kornyezetvedo_lepeseket_halogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d8fc8c-f728-4e39-a731-ad6669ddbd38","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Greta_Thunberg_56_masodperc_alatt_semmisitett_meg_egy_evet_amivel_a_kornyezetvedo_lepeseket_halogatjak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:03","title":"Egy képviselő nem gondolta végig, mit mond, mikor betámadta Greta Thunberget ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","shortLead":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","id":"20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e98d7-4d80-4335-8de7-40a2930abe16","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:52","title":"Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Berki Krisztián és Puzsér Róbert szerepel az M1-en, Karácsony viszont azóta nem, mióta főpolgármester-jelölt.","id":"20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b942ae-72ac-4436-a77d-b5269f14bbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Egymasra_mutogat_Karacsony_es_a_kozteve","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:18","title":"Egymásra mutogat Karácsony és a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]