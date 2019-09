Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most el akarja kezdeni a 2020-as béremelés megtárgyalását az Egységes Közlekedési Szakszervezet, 15 százalékról indulhat az alkudozás.","shortLead":"Már most el akarja kezdeni a 2020-as béremelés megtárgyalását az Egységes Közlekedési Szakszervezet, 15 százalékról...","id":"20190920_beremeles_bkv_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060b4e-76cc-4559-b00a-1935621fce59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_beremeles_bkv_szakszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:13","title":"Béremelésről tárgyalna a BKV-val a szakszervezet, de még a kánikulapénzt se fizették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","shortLead":"A gazdája otthonából szökött meg az ablakon keresztül. ","id":"20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6320f7-67f3-475d-8160-7f2747fdf0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Haztetokon_boklaszo_fekete_parduc_remisztgette_egy_francia_varos_lakoit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:11","title":"Háztetőkön bóklászó fekete párduc rémisztgette egy francia város lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\", annak érdemes megnéznie, milyen lenyűgöző, vagy végeredményben inkább ijesztő hatékonysággal dolgoznak a mai favágó munkagépek. ","shortLead":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\"...","id":"20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ef626b-8fcf-43da-968c-176472157db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:40","title":"Perverz érzés bámulni a világ legfélelmetesebb erdőirtó munkagépeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","shortLead":"Az egyelőre nem jogerős ítélet szerint pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a polgármestert. ","id":"20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b905be-49cc-46a3-bb05-62f933665553","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_kozmunkaprogrammal_csalt_koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_Versend_polgarmesteret","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:12","title":"A közmunkaprogrammal csalt, elítélték Versend polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra, mintha valóban lenne saját politikai érdekérvényesítő képessége. ","shortLead":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra...","id":"201938_balatonparti_tortenesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682b2a8-b48d-4233-813d-c7d60f2f689d","keywords":null,"link":"/360/201938_balatonparti_tortenesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:17","title":"Kormánypártiak gyűrik egymást a választás előtt a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","shortLead":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","id":"20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3b850-c88e-4e4a-80bb-570bb072f2af","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:25","title":"Az Arsenal nem kegyelmezett a Frankfurtnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb szállásfoglaló oldal, a Booking.com továbbra is megtéveszti felhasználóit egy friss kutatás szerint. Pedig korábban már megígérték, hogy felhagynak a rossz gyakorlatukkal.","shortLead":"A legnépszerűbb szállásfoglaló oldal, a Booking.com továbbra is megtéveszti felhasználóit egy friss kutatás szerint...","id":"20190920_booking_utazas_szallasfoglalas_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad54567-acbb-45d3-9174-092b99262565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_booking_utazas_szallasfoglalas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:03","title":"Még mindig csőbe húzza az utazókat a Booking.com, hiába ígértek mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti...","id":"20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e376563-1c8b-400d-96f2-2a0fab3897e8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"4 dolog, amit tegyen meg az életéért 35 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]