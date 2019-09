Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","shortLead":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","id":"20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d4a91f-e5b4-4254-956d-fae847c75990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:52","title":"EU-s pénzből épültek lakóotthonok Hajdú-Biharban, de hónapok után is üresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","shortLead":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","id":"20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd477a79-2459-43c9-8296-d88c9e726c3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:20","title":"Napokon belül megnyitja kapuit a világ legnagyobb repülőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek.","shortLead":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is...","id":"20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c734edb-ef6d-4e73-8915-c3e8c9d13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:02","title":"GKI üzleti bizalom: nagyon régen nem következett be ekkora romlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül keringő űrállomásra. Ehhez először egy műholdat kell telepíteni.","shortLead":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül...","id":"20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d9f298-6105-464f-9863-317da727da04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:03","title":"Zöld utat kapott a NASA történetének talán legfontosabb műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül majd. ","shortLead":"A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül majd. ","id":"20190923_Csodbe_ment_a_legregebbi_brit_utazasi_iroda_tobb_szazezer_utas_rekedt_kulfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9169ab37-a393-4e49-9e5c-f91b58a4fb61","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Csodbe_ment_a_legregebbi_brit_utazasi_iroda_tobb_szazezer_utas_rekedt_kulfoldon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 05:50","title":"Csődbe ment a legrégebbi brit utazási iroda, több százezer utas rekedt külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb fotóit. Az elmaradhatatlan hátizsákkal repülőre szálló, repülőn kapaszkodós, olaszokkal mosolygós, olaszokat lapogatós fotók óriási tetszést aratnak saját hívei körében, akinek egyik visszatérő kommentje az, hogy ők is szeretnének közös szelfit Orbánnal.","shortLead":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb...","id":"20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555f90fe-77cd-4a56-be88-ef408dca12f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:20","title":"Istenítés-cunami: Irigylik a hívek az Orbánnal szelfiző olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt a hegymászó előtt tiszteleg, aki úgy csinált történelmet, hogy harminchatodikként feljutott a Mount Everest csúcsára. Ő volt az első nő.","shortLead":"A Google mai kedvenc keresőkifejezése a Junko Tabei. A kereső főoldalán elhelyezett különleges, animált logó az előtt...","id":"20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a395672-036f-4a0b-835d-9e1f5d693285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00db2061-ce17-4783-a4e0-eb55f20b362b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_junko_tabei_dzsunko_japan_hegymaszo_szuletesenek_80_evforduloja","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:33","title":"Ki az a Junko Tabei, miért van ma a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]