[{"available":true,"c_guid":"afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban regionális szintű klímavédelmi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban...","id":"20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa252557-a156-441a-af16-0a33e45dc1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:03","title":"Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól csináljuk, győzhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","shortLead":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","id":"20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ac85eb-0eea-44af-879f-48c8e609b9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:08","title":"Szíven szúrta élettársát egy lajosmizsei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők között. ","shortLead":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők...","id":"20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa42ceff-aecc-4103-a609-02a3d110a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:25","title":"Idős holokauszttúlélők találtak újra egymásra egy budapesti találkozón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","shortLead":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","id":"20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81b0678-a92e-45e8-a388-d3bac7a487bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:21","title":"670 lóerős luxus-villanyautóval csaphat oda a BMW a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]