[{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó friss szoftververziót is elérhetővé tette.","shortLead":"Hamarabb kiadta új iOS-rendszerének több hibáját is javító frissítését az Apple. A cég közben az iPadekhez tartozó...","id":"20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0229da-cc75-4fb9-9d67-77d4e8782a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_ios_13_1_frissites_iphone_ipados_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:33","title":"Most már (elvileg) nyugodtan frissíthet az új iOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","shortLead":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","id":"20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167444f-e4e6-4299-818b-c2d96c60897f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:22","title":"\"Múló rosszullét\" miatt kellett leszállnia Kövér gépének Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","shortLead":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","id":"20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5b6449-233a-42a6-bb2b-1b47002604a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:19","title":"Szijjártó New Yorkig ment, hogy összehangolják az újabb Orbán–Putyin-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak egy sci-fi regényben. Az új szolgáltatás 2020-ban indul, és nagyon más lesz.","shortLead":"Horizon néven saját virtuális világot épít a Facebook, ahol a felhasználók együtt játszhatnak és mozizhatnak, akárcsak...","id":"20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ef9460-d837-48a3-97da-ee225cb30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec1ae2-a926-4219-a54b-78cdf6c6a7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_horizon_oculus_virtualis_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:33","title":"Indul a Facebook 2.0, amibe szó szerint beléphetnek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]