[{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti a korábbi ígéreteit.","shortLead":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti...","id":"20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035475d5-655b-461b-a2d1-d691b4bfa78b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:40","title":"Leállhat a baleseti ellátás, ultimátumot adtak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet mond a parlamentben. ","shortLead":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet...","id":"20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31f11a-4870-433b-9f1f-2b3ad742d785","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:47","title":"„Ez egy halott parlament” – újra összeült a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","shortLead":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","id":"20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb624a6d-c138-4fa9-bbd8-1c6a81146bc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:11","title":"Bródy János dallal üzent Hende Csabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely betegségnek titulálta az Asperger-szindrómát. Felháborító arrogancia – mondták.","shortLead":"A miniszter szavai után megkérdeztünk egy ezzel foglalkozó alapítványt, ők mit gondolnak arról, hogy Gulyás Gergely...","id":"20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca064f32-7d59-4a10-9df2-aaa817e93210","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Serto_es_vegtelen_tudatlansagrol_arulkodik_hogy_Gulyas_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:01","title":"„Sértő, és végtelen tudatlanságról árulkodik”, hogy Gulyás beteg kisgyereknek nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80","c_author":"Vilmos Endréné","category":"360","description":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40 lett a 3,60-as kenyér ára? Ezt kísérelte meg felderíteni az Országos Piackutató Intézet 1984 nyarán végzett vizsgálata. A kutatás eredményeit akkor a HVG közölte, ezek alapján mindenki eldöntheti, mennyire hasonlít mostani élete (vagy családjáé) ahhoz, amilyen a Kádár-rendszer utolsó évtizedében volt. Ez történt 35 évvel ezelőtt – időutazás a HVG-vel.","shortLead":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40...","id":"20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9251b64a-17b5-4a6a-9991-d20bac3d0bf3","keywords":null,"link":"/360/20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:00","title":"Hol volt már a 3,60-as kenyér! 35 éve így élt együtt az ország az elszabaduló drágulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhet a vádemelés a Markó utcai fogolyszökés ügyében, 15 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfit.","shortLead":"Jöhet a vádemelés a Markó utcai fogolyszökés ügyében, 15 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfit.","id":"20190925_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_Marko_utcabol_megszokott_rab_akit_a_rendorok_tobbszor_meglottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194975b8-46f0-4997-99fe-b963e8a30067","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_Marko_utcabol_megszokott_rab_akit_a_rendorok_tobbszor_meglottek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Akár életfogytiglant is kaphat a Markó utcából megszökött rab, akit a rendőrök többször meglőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","shortLead":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","id":"20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270bcab6-85c8-4d67-accd-098c92d41346","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:17","title":"Svéd, görög és belga jelölt is indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","shortLead":"Két drogkereskedőt és egy fogyasztót fogtak el a nyomozók.\r

","id":"20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1e49f2-01ef-418e-92ad-df16ccc2a9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae444a3-af9c-43b7-8f4f-e8c8a35b5eed","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_drog_kabitoszer_marihuana_tetteneres_nni_rendorseg_dunakeszi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:29","title":"Dílereket értek tetten Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]