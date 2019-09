Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl Castróval szemben, súlyos emberi jogsértésekkel vádolva őt.","shortLead":"Szankciókat vezetett be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök kormányzata a Kubai Kommunista Párt vezetőjével, Raúl...","id":"20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c322b3-5cbb-497f-92b9-444066e54fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e943a7-721b-41e9-b152-3d8758b24764","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Washington_szankciokkal_sujtotta_Raul_Castrot_nem_lephet_be_az_Egyesult_Allamok_teruletere","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:31","title":"Washington szankciókkal sújtotta Raúl Castrót, nem léphet be az Egyesült Államok területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2059718-a314-4712-aad5-280d0027e0c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Radar 360: katasztrofális klímajóslat és Rogánék lakhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","id":"20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a415e0e-ee31-4c67-89e2-1b16f107d3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:34","title":"Kásler a nyelvtanfolyamokról: a magyar sportsikerek megismertetése is cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is okozhatnak áldozataiknak. Kikből lesznek internetes trollok, és miért táncolnak mások idegszálain?","shortLead":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is...","id":"20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3f0c33-657b-46c4-bdc1-68d550ee86cd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Igazából sajnálni kéne őket – ami a trollkodás mögött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi légkörhöz, a közérzethez kapcsolódik, ezek pedig meghatározó kapcsolatban vannak a fluktuációval is. Nemcsak a vállalatok ismerték fel, mennyi pénzt takaríthatnak meg a dolgozók megtartásával, hanem innovatív vállalkozások is épültek a probléma kezelésére.","shortLead":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi...","id":"20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8e82e-09dc-4a61-a5f1-9ef3070f93d1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:15","title":"Fizetnének is, csak hogy jó helyen dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","shortLead":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","id":"20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4add4-fcef-4087-b38a-d1b7d272aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:16","title":"A csődbe ment Thomas Cook utasainak hazaszállítása minden idők legdrágább ilyen művelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az ellenzék fogadkozik, a Fidesz is nagy erőkkel készül az önkormányzati választásra, hogy elhódítson párat a még nem kormánypárti önkormányzatokból – ezeket veszi végig a HVG cikke.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az ellenzék fogadkozik, a Fidesz is nagy erőkkel készül az önkormányzati választásra, hogy elhódítson párat...","id":"20190926_Igy_boritana_az_egesz_orszagot_narancsba_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a89d55-b1e0-40b5-bd18-297757068152","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Igy_boritana_az_egesz_orszagot_narancsba_a_Fidesz","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:11","title":"Így borítaná az egész országot narancsba a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","shortLead":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","id":"20190926_Defektet_kapott_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c34300-1c32-4a12-94ee-0b1a9e795a88","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Defektet_kapott_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:08","title":"Defektet kapott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]