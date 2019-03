Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","shortLead":"Generációkat akartak közelebb hozni egymáshoz társasjátékokkal, mégis vádak hangzanak el az este után.","id":"20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab829c-9ad5-46b0-94fd-1bb3d84f99dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Ugy_szervezett_csaladbarat_programot_Kosa_Lajos_felesege_hogy_a_resztvevok_nem_tudtak_miben_vesznek_reszt","timestamp":"2019. március. 01. 16:19","title":"Úgy szervezett családbarát programot Kósa Lajos felesége, hogy volt résztvevő, aki nem tudta, miben vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem kétszáz kiskacsa veszett oda, amikor kigyulladt egy állattartásra használt épület szombaton Tiszakécskén.","shortLead":"Csaknem kétszáz kiskacsa veszett oda, amikor kigyulladt egy állattartásra használt épület szombaton Tiszakécskén.","id":"20190302_Kiskacsak_vesztek_oda_egy_kigyulladt_epuletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b25f554-5e77-431e-9593-71e24bfc72ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kiskacsak_vesztek_oda_egy_kigyulladt_epuletben","timestamp":"2019. március. 02. 16:56","title":"Kiskacsák vesztek oda egy kigyulladt épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","shortLead":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","id":"20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77586b69-3a21-4b36-b280-dc3a0d9ba5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","timestamp":"2019. március. 01. 12:15","title":"Ismét az Interpol-tagság miatt feszült egymásnak Szerbia és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan üldözött egy betörőt.","shortLead":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan...","id":"20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8369b7-a074-454c-b665-37b4194c3a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","timestamp":"2019. március. 01. 14:23","title":"Svájcban még a rendőröket is megbüntetik, ha túl gyorsan üldöznek valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","shortLead":"A hírhedt egykori terroristavezér fia is komoly tisztséget tölt be az Al-Kaidában","id":"20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3cd04-e834-4f3c-8600-04a7e9e5d0c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egymillio_dollart_ajanlott_Amerika_annak_aki_segit_megtalalni_Bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. március. 01. 14:04","title":"Egymillió dollárt ajánlott Amerika annak, aki segít megtalálni Bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség szerint bűncselekmény gyanúja sem látható.","shortLead":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség...","id":"20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c98c16-3672-4440-a89d-e204b7c0e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 16:41","title":"Nem hajlandó nyomozni az ügyészség a Klik szoftverbeszerzéseinek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen lehetne bevezetni.\r

","shortLead":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen...","id":"20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd3d19a-9144-4b91-8194-482f5007460d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","timestamp":"2019. március. 02. 13:46","title":"Manfred Weber: Nagyon bonyolult a Fidesz és a Néppárt viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7f2d5c-85fe-480b-961a-53f10317be8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen tűnnek fel fehér foltok a világhírű Húsvét-szigeteki óriás szobrokon, s a zuzmó meglágyítja a követ, s eltorzítja a fejek arcvonásait. Ha nem sikerül ellenszert találni, az Unesco világörökségéhez tartozó alkotások megsemmisülhetnek.","shortLead":"Tömegesen tűnnek fel fehér foltok a világhírű Húsvét-szigeteki óriás szobrokon, s a zuzmó meglágyítja a követ, s...","id":"20190302_Eltunhetnek_a_Husvetszigeti_szobrok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7f2d5c-85fe-480b-961a-53f10317be8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae94fd-83e7-482a-98ba-c09003bd4157","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Eltunhetnek_a_Husvetszigeti_szobrok","timestamp":"2019. március. 02. 12:23","title":"Eltűnhetnek a Húsvét-szigeti szobrok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]