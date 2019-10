Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál a Dumaszínház egyik legnépszerűbb előadása, mely minden hónapban a közélet, politika és a kultúra friss történéseit dolgozza fel rekeszizmot nem kímélő módon. Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. \r

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. ","shortLead":"A Duma Aktuál a Dumaszínház egyik legnépszerűbb előadása, mely minden hónapban a közélet, politika és a kultúra friss...","id":"20190930_Duma_Aktual_Loherebilitacio_es_bob_palya_sik_terepre_avagy_a_leghasznosabb_Eus_penzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0709c46c-a7d9-4832-a461-b076c7a83fbf","keywords":null,"link":"/360/20190930_Duma_Aktual_Loherebilitacio_es_bob_palya_sik_terepre_avagy_a_leghasznosabb_Eus_penzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:15","title":"Duma Aktuál: Lóherebilitáció és bobpálya sík terepre, avagy a leghasznosabb EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146184e9-348a-4649-be4f-f71ed212f03f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vontaze Burfict, az Oakland Raiders amerikaifocistája idén már nem léphet pályára a ligában. ","shortLead":"Vontaze Burfict, az Oakland Raiders amerikaifocistája idén már nem léphet pályára a ligában. ","id":"20191001_vontaze_burfict_nfl_amerikaifoci_durva_szabalytalansag_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146184e9-348a-4649-be4f-f71ed212f03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ff8532-1499-4f88-b1b7-1496d39a05f0","keywords":null,"link":"/sport/20191001_vontaze_burfict_nfl_amerikaifoci_durva_szabalytalansag_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 14:05","title":"Aljas tettéért egész idényre eltiltották az amerikaifocistát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hatalmas torlódás alakult ki az M0-son egy baleset miatt.","shortLead":"Hatalmas torlódás alakult ki az M0-son egy baleset miatt.","id":"20190930_Tobb_helyen_is_torlodik_a_forgalom_az_M0son_tobb_kilometeres_a_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a730929-c348-498f-a86e-5fdf46f7c04c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Tobb_helyen_is_torlodik_a_forgalom_az_M0son_tobb_kilometeres_a_sor","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:17","title":"Több helyen is bedugult az M0-s, kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","shortLead":"Aktívan ment a mobilos fotózás az eseményen.","id":"20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c569c9d0-45d2-4d40-9807-ead73a011e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ae25c-6dda-4f96-938c-bd08e4623301","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_novak_katalin","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:31","title":"Erős volt a szelfiverseny a Fidesz-kongresszuson, de Novák Katalin kiütéssel nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is kíváncsiak az amerikai törvényhozók - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap egy televíziós műsorban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is...","id":"20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04120c-7b4e-4dbc-bab1-b0d37984fc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:52","title":"Szélesedik Trump botránya, a törvényhozók a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet új jelöltet állítani az október 13-i választásra.","shortLead":"Egy kihívója volt a mohácsi polgármesternek, aki tragikus körülmények között pénteken meghalt. Ilyenkor már nem lehet...","id":"20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdd39f0-eb4c-4327-ac38-3b7b13a85416","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Mohacs_szeko_mszp_csorbai_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:28","title":"Mohácson máris győzött az MSZP: a polgármester váratlan halála után nem lépnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]