Új funkción dolgozik a WhatsApp fejlesztőcsapata, az üzenetküldő szolgáltatás 2.19.275-ös verziószámú androidos béta változatában már úgy is lehet csevegni, hogy az elküldött információ egy idő után megsemmisíti önmagát – szúrta ki a WABetaInfo.

Az újdonság egyelőre csak a csoportos csevegéseknél jelent meg, és csupán kétféle időzítés közül lehet választani: 5 másodperc vagy 1 óra. Köztes megoldás nincs, ráadásul vagy az összes üzenet önmegsemmisítő lesz, vagy egyik sem.

Bár maga a funkció egyelőre még nem nyilvános, valószínűleg sokan örülnek majd neki. Az önmegsemmisítő üzenetekkel ugyanis érzékeny adatokat is meg lehet adni, így kisebb lesz az esély, hogy azok később rossz kezekbe kerülnek. Ilyen funkciót indított már korábban a Telegram nevű üzenetküldő is.

© WABetaInfo

A WhatsApp korábban már több olyan megoldást is beépített a szolgáltatásába, amely a biztonságos csevegést hivatott segíteni. Ilyen például a titkosítás, hogy minél kisebb legyen az esély az információ "lehallgatására", de lehetőség van arra is, hogy visszavonjunk egy üzenetet – erre a küldéstől számított 1 óra, 8 perc és 16 másodperc áll rendelkezésre. Mindezt tavaly állították be, előtte csupán 7 percnyi gondolkodási idő állt rendelkezésre. Csak viszonyításképp: a Telegramnál 48 órája van erre a felhasználóknak, a Facebooknál pedig 10 perce.

Hogy pontosan mikor jelenik meg az új funkció, egyelőre nem lehet tudni, de a béta változatban való megjelenés arról árulkodik, hogy hamarosan a nagyközönség is kipróbálhatja.

