Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","shortLead":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","id":"20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a14ccf-ba54-4350-91a2-5922901aefe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:39","title":"Szájer Trócsányi elutasításáról: \"Gyáva döntés született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","shortLead":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","id":"20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720cfd4d-f115-46fa-8b16-b974ceb8bea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","timestamp":"2019. október. 01. 09:33","title":"Elszabadult egy cateringes kocsi a chicagói reptéren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyógyszereknek ellenálló kórokozókat terjeszthetnek a mosógépek – állapították meg a Bonni Egyetem kutatói egy gyerekkórházban végzett kutatás után. Az intézményben a Klebsiella oxytoca nevű baktérium terjedt az újszülöttek között. A forrás egy szokványos mosógép volt, melyben az újszülöttek ruhadarabjait mosták. Szerencsére nem történt veszélyes fertőzés.","shortLead":"Gyógyszereknek ellenálló kórokozókat terjeszthetnek a mosógépek – állapították meg a Bonni Egyetem kutatói...","id":"20191002_korokozo_mosogep_gyerekkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7436d9-f1cb-48d5-83b0-9c6d08f022b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_korokozo_mosogep_gyerekkorhaz","timestamp":"2019. október. 02. 09:03","title":"Veszélyes kórokozók terjedhetnek el a mosógépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","shortLead":"Először a polgármesterekre leadott szavazatokat kell összeszámolnia a szavazóbiztosoknak. ","id":"20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dc8c4d-4110-4d03-83c3-e1a30b531cef","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Este_8tol_mar_varhatoak_az_elso_eredmenyek_a_szavazas_napjan","timestamp":"2019. október. 01. 18:30","title":"Este 8-tól már várhatóak az első eredmények a szavazás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért a Because ügynökséggel közösen csatlakoztunk a kulcstémához: Klímariadó van!","shortLead":"Nincs ARC-kiállítás HVG-plakát nélkül. Idén is ott vagyunk az Örs vezér útján, és bár díjakért nem indultunk, de azért...","id":"20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072aed74-f343-47ba-8e83-98c8abecd91f","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Itt_bizony_klimariado_van__a_HVG_az_ARCon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:34","title":"Itt bizony klímariadó van - a HVG az ARC-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479b0477-533e-4ef3-a055-7783b6ff2ef0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Krisna Bahadur Mahara szerint politikai lejáratás zajlik ellene, de azért lemondott.","shortLead":"Krisna Bahadur Mahara szerint politikai lejáratás zajlik ellene, de azért lemondott.","id":"20191001_krisna_bahadur_mahara_nemi_eroszak_nepal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479b0477-533e-4ef3-a055-7783b6ff2ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f2581f-78df-461f-bad5-272f468caef0","keywords":null,"link":"/elet/20191001_krisna_bahadur_mahara_nemi_eroszak_nepal","timestamp":"2019. október. 01. 12:30","title":"Nemi erőszakkal vádolták meg a nepáli parlament elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","shortLead":"Az intézmény rektora szerint folytatják az akadémiai szabadságért vívott harcukat.","id":"20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c9db84-b4db-48a7-bc57-dface69b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_ceu_becs_michael_ignatieff_kampusz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:35","title":"Megkezdődött a tanítás a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi otthonukat, ezért ha van rá lehetőségük, a meglévő ingatlanjukat bővítik inkább. Erre csok vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. De mi számít bővítésnek a csok szempontjából, milyen számlákat kell benyújtani, és hogyan kell a csok-ot bővítés esetén megigényelni? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. ","shortLead":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi...","id":"20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b361e-dcc7-4ee9-b7f9-8249790f8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","timestamp":"2019. október. 01. 14:51","title":"Hogyan és kik igényelhetnek csok-ot lakás- vagy házbővítésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]