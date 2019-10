Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán...","id":"20191001_Bayern_Tottenham","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1c8fb-1f91-4506-873b-c5838df49d14","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Bayern_Tottenham","timestamp":"2019. október. 01. 23:18","title":"Hét gólt rúgott a Bayern München a BL-döntős otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1 százalékra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék.","shortLead":"Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója: a biztos választók között statisztikai hibahatáron belülre, 1...","id":"20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfb93ca-dd9b-4494-add4-a7f2df0c3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66139abc-8475-41fb-af07-dff25abd63dd","keywords":null,"link":"/360/20191002_Median_Utolerte_Tarlost_Karacsony","timestamp":"2019. október. 02. 12:00","title":"Medián: Utolérte Tarlóst Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között egy kisboltokból álló hálózatnak? A Coop Rallyn beszélgettünk Tóth Gézával, a Co-op Hungary igazgatóságának elnökével a kiskereskedelem jövőjéről.","shortLead":"Eltűnnek a boltokból a kasszások? És nemsokára mindenki online vesz kenyeret? Túl lehet élni a diszkontok között...","id":"20191002_toth_geza_coop_rally","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a36dc3-086d-4cbe-a980-9de06502174e","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_toth_geza_coop_rally","timestamp":"2019. október. 02. 08:40","title":"Tóth Géza: Ha nincs ember, kénytelenek vagyunk automatizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie. Villáminterjú Döbrösi Laurával.\r

","shortLead":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie...","id":"20191001_Dobrosi_Laura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897db20-1ea3-4f74-bfe3-89708388d2ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191001_Dobrosi_Laura","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Döbrösi Laura: A stresszhelyzetek szuperővel ruháznak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","shortLead":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","id":"20191003_bme_isetta_berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5486204-5201-4a4d-98d4-7c7fbf1e1639","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_bme_isetta_berlin","timestamp":"2019. október. 03. 08:18","title":"A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","shortLead":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","id":"20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a7a5f-f673-4c92-bd28-e5708b369dd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","timestamp":"2019. október. 01. 19:13","title":"Azonnali nyugdíjminimum-emelésre tett javaslatot az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","shortLead":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","id":"20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d111b4-dbb3-4327-ac7e-8997ad428aef","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","timestamp":"2019. október. 02. 11:08","title":"Most Olaszországban nyert újabb díjat a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","shortLead":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","id":"20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52397abf-c6ce-488e-a868-de89da53435b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","timestamp":"2019. október. 03. 13:05","title":"Nemzeti gyásznappá nyilvánítanák Karel Gott temetésének napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]