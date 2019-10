Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]