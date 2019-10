Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi hat évben csaknem meghatszorozódott.","shortLead":"Egyre súlyosabb gyógyszerhiánnyal küzd Németország, a hiánycikként számontartott szerek és készítmények száma az utóbbi...","id":"20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e489dbc-7ea3-4c22-87ef-a87df53810aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_gyogyszerhiany_nemetorszag_fajdalomcsillapito_ibuprofen","timestamp":"2019. október. 03. 13:03","title":"Fontos gyógyszerekből van hiány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","shortLead":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","id":"20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbb5423-509f-4eac-a9de-9dafb3d2ab30","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. október. 02. 16:16","title":"Megérkezett a Skywalker kora második magyar szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy hét maradt átjelentkezni a választásra, ha valakinek a bejelentett tartózkodási helye más városban van, mint az állandó lakcíme.","shortLead":"Egy hét maradt átjelentkezni a választásra, ha valakinek a bejelentett tartózkodási helye más városban van, mint...","id":"20191002_Mar_17_ezren_jelentkeztek_at_mas_varosba_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fdea2c-fd31-43b2-8c04-b2aad71951c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Mar_17_ezren_jelentkeztek_at_mas_varosba_szavazni","timestamp":"2019. október. 02. 05:54","title":"Már 17 ezren jelentkeztek át más városba szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","shortLead":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","id":"20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a5c786-a07e-4f3c-8aa1-4c4a3e00ae0d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","timestamp":"2019. október. 02. 08:45","title":"Eltűnt egy magyar hegymászó a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]