[{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben, amelyben a rendőrség már megszüntette a nyomozást.","shortLead":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben...","id":"20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b11d1f-8870-47dc-b6ba-dccee0614d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","timestamp":"2019. október. 07. 11:46","title":"Az adatvédelmi hatóság továbbra is vizsgálja Pikó Andrásék ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti. De meddig terjed egy közszereplő magánszférája, és tulajdonképpen miért vagyunk felháborodva azon, ki hogyan szexel? Nehéz-Posony Márton segít értelmezni a helyzetet. ","shortLead":"Két polgármesterről is előkerült egy-egy szexvideó, ami nyilvánvalóan a képmáshoz és a magánélethez fűződő jogot sérti...","id":"20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09172466-527c-4678-a75a-01cbd275e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cff30c-6a7e-4ea1-853a-713ae7fd8430","keywords":null,"link":"/360/20191007_Borkai_es_Wittinghoff_videoi__meddig_terjed_egy_kozszereplo_maganszferaja","timestamp":"2019. október. 07. 15:10","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Meddig terjed Borkai és Wittinghoff magánszférája? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","shortLead":"Egy régi vágású új sportkocsi és egy kívül-belül hipermodern sportautó jár azoknak, akik kifizetik a komoly összeget.","id":"20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b260ab99-7381-4576-98bb-5babeb1ca92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19700c51-3e1a-410d-90f4-49fc2131cecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_potom_23_milliard_forintert_parosaval_aruljak_ezeket_az_uj_aston_martinokat","timestamp":"2019. október. 07. 13:21","title":"Potom 2,3 milliárd forintért párosával árulják ezeket az új Aston Martinokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz szerint ez nem fair, a kormánypárt visszalépést és időközi választást szeretne.","shortLead":"A választásokon induló fideszes polgármester halála miatt csak az MSZP-s jelöltre lehetne szavazni Mohácson. A Fidesz...","id":"20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52c64-f0a4-482e-bfe1-104904e43fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_A_Fidesz_alairasgyujtessel_kenyszeritene_ki_az_ellenzeki_jelolt_visszalepeset_Mohacson","timestamp":"2019. október. 07. 10:53","title":"A Fidesz fair választást szeretne, az ellenzéki jelölt visszalépését kéri Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","shortLead":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","id":"20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900a306-5373-4c30-8dda-479116bc381d","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Pénzváltókat raboltak ki a debreceni Fórum pláza parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","shortLead":"A Sétáló Budapest bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, mert két DK-s dzsekis férfi a plakátjaikat rongálta.","id":"20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fcdc70-216c-4614-8d20-38c012b172ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d9fd5-4b87-4493-b97d-a89aedf8a6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Setalo_Budapest_A_DK_aktivistai_szervezetten_tepkedik_a_plakatjaikat","timestamp":"2019. október. 08. 17:27","title":"Puzsérék szerint a DK aktivistái szervezetten tépkedik a plakátjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","shortLead":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","id":"20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee42ea-09cb-4e9f-b354-a832e970bf50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","timestamp":"2019. október. 07. 20:52","title":"Trump most Törökországot fenyegette meg a gazdasága tönkretételével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","shortLead":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","id":"20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4251ba-d68e-4337-a396-ffa9e1d5e5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","timestamp":"2019. október. 08. 18:23","title":"Megjött az Instagram sötét módja, Androidon és iOS-en is megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]