[{"available":true,"c_guid":"014efa66-bbc3-4274-acc3-4484be0fa8f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az október 10-én kezdődő Szlovén Filmnapok alkotásai a \"megvadult\" Y generációról szólnak.","shortLead":"Az október 10-én kezdődő Szlovén Filmnapok alkotásai a \"megvadult\" Y generációról szólnak.","id":"201940_film__maradnak_maguknak_megvadult_tinedzserek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014efa66-bbc3-4274-acc3-4484be0fa8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691cc2a8-7b82-424c-a179-869b28f68e94","keywords":null,"link":"/360/201940_film__maradnak_maguknak_megvadult_tinedzserek","timestamp":"2019. október. 09. 10:31","title":"Film arról, hogy valaki nem a saját életét éli, csak újra és újra egy ócska film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A first lady szerint nem volna szabad, hogy a fiatalok is hozzájussanak, mert a termék veszélyes.","shortLead":"A first lady szerint nem volna szabad, hogy a fiatalok is hozzájussanak, mert a termék veszélyes.","id":"20191008_melania_trump_e_cigaretta_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b319883f-cf66-4d88-9dbf-25d39890e938","keywords":null,"link":"/elet/20191008_melania_trump_e_cigaretta_fiatalok","timestamp":"2019. október. 08. 16:57","title":"Melania Trump is az e-cigi ellen tiltakozók mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás...","id":"20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadebde-97cf-4273-9bc2-acd4ac43dcff","keywords":null,"link":"/360/20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 08. 19:00","title":"Doku360: \"Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem nyíltak ki.","shortLead":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem...","id":"20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdabfd0-1a5b-488a-98bc-ae7fe29cb90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","timestamp":"2019. október. 10. 10:22","title":"Drámai videó: behúzott futóművel landolt egy utasszállító Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra. Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol, bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.","shortLead":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra...","id":"20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aaf44-dc3b-449d-9b31-2f3ace8f949b","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","timestamp":"2019. október. 09. 06:42","title":"Több mint 1400-an jelentkeztek át szavazni a XI. kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőn sem kíván változtatni az eddigi stílusán, és igyekszik a saját játékát játszani.","shortLead":"Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni...","id":"20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29da1de2-3aca-45fb-be8f-7ac517d62da2","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Marco_Rossi_Nem_valtoztatunk_a_stilusunkon_es_a_futballrol_alkotott_elkepzelesunkon","timestamp":"2019. október. 09. 12:04","title":"Marco Rossi: Nem változtatunk a stílusunkon és a futballról alkotott elképzelésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]