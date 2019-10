Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","shortLead":"Mezei Diána munkájához szívószálat és kupakot is felhasznált. Épp azokat, amik a legnagyobb gondot okozzák.","id":"20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e250b3ca-7eaf-4862-8c25-03ca3e12b9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf4d340-eccb-4b80-be28-1d27fd33c581","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_muanyagszennyezes_mezei_diana_kiallitas_budapest_greenpeace","timestamp":"2019. október. 08. 22:03","title":"Szívószál és kupak a kiállítson, amely megmutatja, mit jelent a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú szerint 2019 júniusban és augusztusban a budapesti Széll Kálmán téren járókelőkre támadt.\r

","shortLead":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú...","id":"20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320889d7-9893-4634-a3e3-77f2ecac2b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 08. 13:38","title":"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","shortLead":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","id":"20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b81ad5-7a9a-4c9e-b8d3-69f06d7b4956","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","timestamp":"2019. október. 09. 05:10","title":"Napközben 20 fok is lehet, estére megjön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","id":"20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c117915f-e50d-4838-bc41-183b8bc9e29d","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","timestamp":"2019. október. 09. 11:08","title":"Fotók: újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal uszadékfából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","shortLead":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","id":"20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9326ae5c-adb3-4151-93a8-1e6e91e95dac","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","timestamp":"2019. október. 09. 15:53","title":"Nem teljesítette az ígéreteit a mexikói polgármester, teherautóhoz kötve húzták végig a városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha egy fideszes képviselőjelölt olyasmit állít ellenfeleiről, ami nem igaz, az kampányban tekinthető puszta véleménynek, és így megengedhető – lényegében ezt mondta ki az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa. Ezzel elutasított egy szocialista panaszt.","shortLead":"Ha egy fideszes képviselőjelölt olyasmit állít ellenfeleiről, ami nem igaz, az kampányban tekinthető puszta...","id":"20191008_ab_alkotmanybirosag_velemeny_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca17adfc-591e-4e92-9d53-d27af7ab9387","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ab_alkotmanybirosag_velemeny_kampany","timestamp":"2019. október. 08. 16:09","title":"Ab: Megengedhető a kampányban, ha valaki nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","shortLead":"A SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vagy a Heim Pál Gyermekkórháznál is súlyos értékeket mért a Greenpeace.","id":"20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad7e728-7741-4035-8f3d-15d89a276eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5986b689-8743-469a-a944-da8947607424","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_Kritikus_merteku_a_legszennyezettseg_tobb_fovarosi_korhaz_kornyeken","timestamp":"2019. október. 09. 11:32","title":"Greenpeace: kritikus mértékű a légszennyezettség több fővárosi kórház környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]