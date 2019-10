Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c8c7f3a-c9a0-491e-9722-245b42d9f207","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2019-es irodalmi Nobel-díjas Peter Handke osztrák írót meglepte az elismerés, és \"nagyon bátornak\" tartja a Svéd Akadémia csütörtöki döntését, amely a munkássága és a nyilatkozatai által kiváltott \"megannyi vita után\" neki ítélte a díjat.","shortLead":"A 2019-es irodalmi Nobel-díjas Peter Handke osztrák írót meglepte az elismerés, és \"nagyon bátornak\" tartja a Svéd...","id":"20191010_Peter_Handke_korabban_eltorolte_volna_az_irodalmi_Nobeldijat_erre_most_megkapta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c7f3a-c9a0-491e-9722-245b42d9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4028531-d3a6-4365-b931-4d6f94be2727","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Peter_Handke_korabban_eltorolte_volna_az_irodalmi_Nobeldijat_erre_most_megkapta","timestamp":"2019. október. 10. 21:43","title":"Peter Handke korábban eltörölte volna az irodalmi Nobel-díjat, erre most megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben” sorhatos motor van, de az új Egyesben ilyen egyáltalán nincs. Mindezt leszámítva, és ennek ellenére nem okoz csalódást.","shortLead":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben”...","id":"20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1dd99d-5be6-420e-bdaf-f6621dcb5366","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","timestamp":"2019. október. 10. 09:44","title":"Vezettük az új BMW 1-est, amiről a rajongók előre lemondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust...","id":"20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7275abc-2a04-4683-b4f0-1d296aebb3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. október. 10. 11:17","title":"Videók kerültek ki a netre, ahogy kétszer is hasba szúrják az indonéz minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salman Rushdie, Hari Kunzru és Slavoj Zizek is megdöbbent azon, hogy az osztrák író kapta a díjat.","shortLead":"Salman Rushdie, Hari Kunzru és Slavoj Zizek is megdöbbent azon, hogy az osztrák író kapta a díjat.","id":"20191011_Tobb_irot_sokkolt_Peter_Handke_irodalmi_Nobeldija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eda7d5-500a-4b22-b423-75752698f049","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Tobb_irot_sokkolt_Peter_Handke_irodalmi_Nobeldija","timestamp":"2019. október. 11. 09:52","title":"Több írót sokkolt Peter Handke irodalmi Nobel-díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson politikája a pénzt és a szigetország presztízsét is kockáztatja - vélik a kutatók.","shortLead":"Boris Johnson politikája a pénzt és a szigetország presztízsét is kockáztatja - vélik a kutatók.","id":"20191010_no_deal_brexit_brit_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0ba83-f5fb-4bb9-abfb-de24f1712310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_no_deal_brexit_brit_tudosok","timestamp":"2019. október. 10. 06:11","title":"Vészhelyzettől tartanak Nobel-díjas brit tudósok a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan kibogozhatatlan, ki is az ellenség. A szaúdi–emírségi szövetség bomlása az Irán elleni koalíciót is gyengíti.","shortLead":"Békülnének a szaúdiak és a jemeni hutik, miközben az önállósodó déliek új frontot nyitottak a polgárháborúban, s lassan...","id":"201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0be172b-24ab-4cc1-8787-e3bc27bed944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91818f0d-7de7-4fe5-ac5d-7f22251aaf59","keywords":null,"link":"/360/201941__jemeni_kaosz__polgarhaboruk__deli_szeparatizmus__az_ellenseg_malmai","timestamp":"2019. október. 11. 14:00","title":"Jemenben már senki nem tudja, ki kivel van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]