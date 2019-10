Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","shortLead":"A Facebookon adott hírt arról, hogy már szavazott.","id":"20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76e9842-2a22-4c57-b7d3-b146196d5ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c159318-1c56-48f8-9db8-5ff1dc439edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Lazar_Janos_biciklivel_gurult_be_a_szavazokorbe","timestamp":"2019. október. 13. 13:50","title":"Lázár János biciklivel gurult be a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé 2010 májusában készült, amikor az LMP kampányfőnöke volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé...","id":"20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048c41b-8f61-4957-ba12-9aa3c0389aa2","keywords":null,"link":"/360/20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","timestamp":"2019. október. 13. 08:01","title":"Karácsony Gergely: Munkamániás vagyok, ráadásul mindig kell valami újat is csinálnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","shortLead":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","id":"20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b390407e-0741-46e4-bbdf-d0d8fe95e461","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:25","title":"Lázár: Vásárhelyen lezárult egy korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","shortLead":"Mercedes alapokon magyar felépítmény.","id":"20191012_magyar_iskolabusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55de60e1-3a85-42e3-b086-c5d49af43f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b263eafd-c56d-4c9a-a13e-f3821ce81c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_magyar_iskolabusz","timestamp":"2019. október. 12. 19:48","title":"Bemutatták az új magyar iskolabuszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49872-e137-4465-a03a-921664857240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","shortLead":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","id":"20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b49872-e137-4465-a03a-921664857240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d409512-0c1b-4935-8ef9-4d0e2aad8cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 22:26","title":"Karácsony Gergely: Köszönöm, Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment voksolni, ezzel is hozzátéve az országosan is kiugró hódmezővásárhelyi részvételhez. ","shortLead":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment...","id":"20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a4085-267e-467d-8c9f-3fe71737662c","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","timestamp":"2019. október. 13. 19:30","title":"Radar360 extra: 50% közelében a részvétel, Borkai mosolyogva szavazott feleségével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","shortLead":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","id":"20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d4a01e-b529-40e6-b2d7-12ba669087d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","timestamp":"2019. október. 14. 15:11","title":"Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]