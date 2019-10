Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b49872-e137-4465-a03a-921664857240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","shortLead":"Facebook-oldalán közzétett fotóval üzent az új főpolgármester.","id":"20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b49872-e137-4465-a03a-921664857240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d409512-0c1b-4935-8ef9-4d0e2aad8cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_karacsony_gergely_fopolgarmester_budapest_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 22:26","title":"Karácsony Gergely: Köszönöm, Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"HVG Konferencia","category":"elet","description":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves lánnyal. A férfit ráadásul korábban már elítélték pedofíliáért.","shortLead":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves...","id":"20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c91752-3e17-4bdb-b532-aac590ba7a85","keywords":null,"link":"/elet/20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","timestamp":"2019. október. 13. 20:27","title":"565 kilométert gyalogolt egy pedofil egy 14 éves lányhoz, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa úgy értékelte, hogy a kisebb településeken volt nagyobb az aktivitás, kérdésre pedig arról is beszélt, hogy miért akart sajtótájékoztatót tartani Borkai Zsolt pénteken. ","shortLead":"Kósa úgy értékelte, hogy a kisebb településeken volt nagyobb az aktivitás, kérdésre pedig arról is beszélt, hogy miért...","id":"20191013_Kosa_A_kisebb_falvakban_volt_nagyobb_a_valasztoi_aktivitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbf21ed-b5ba-4e7e-b4f4-139db841a56a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kosa_A_kisebb_falvakban_volt_nagyobb_a_valasztoi_aktivitas","timestamp":"2019. október. 13. 19:37","title":"Kósa: \"Semmi extra\" nem történt pénteken a lemondott Borkai-sajtótájékoztatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most a Jurányi Házban látható.","shortLead":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most...","id":"201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d3c418-5fa6-4987-9685-781619217e47","keywords":null,"link":"/360/201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","timestamp":"2019. október. 12. 09:45","title":"Másfél óráig tart eljutni a jófejségtől az összeomlásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","shortLead":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","id":"20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7afb8c3-b085-401a-a250-0cef0775b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 12:57","title":"150 szavazatot levonnak mindenkitől Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]