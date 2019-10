Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone fejlesztését is finanszírozta. Most elzárhatják a pénzcsapot.","shortLead":"Májusban szakított egymással Andy Rubin, illetve az általa alapított Playground Global, amely az Essential Phone...","id":"20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf87abd-f4ae-465c-aeeb-d96b5840186f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6575adfc-555a-42cd-9d65-23ba21873f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2019. október. 14. 16:03","title":"Vastag csekkel lépett ki saját cégéből az Android atyja, befuccsolhat a mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Íme, a nyertes számok.","shortLead":"Íme, a nyertes számok.","id":"20191013_A_valasztasok_elott_is_tisztelgett_egy_szammal_a_hatos_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d5f88-79f8-4881-bca7-9f14ea097595","keywords":null,"link":"/elet/20191013_A_valasztasok_elott_is_tisztelgett_egy_szammal_a_hatos_lotto","timestamp":"2019. október. 13. 16:47","title":"A választások előtt is tisztelgett egy számmal a hatos lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","shortLead":"Úgy tűnik, van még mit tenni a gyűlölet visszaszorításáért.","id":"20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe65ce0a-07d2-4c1d-84ad-bc0c5ab25096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a43c1de-a1cf-4a6d-8128-0fb0f0d40818","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Ujabb_plakatokat_rongaltak_meg_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 13. 10:30","title":"Újabb plakátokat rongáltak meg az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56fa950-6321-4d9b-8585-a686e3f231bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis kétszemélyes elektromos autó nagyon erős motort kapott, így a 0-100 kevesebb mint 3 másodperc alatt letudható vele.","shortLead":"A kis kétszemélyes elektromos autó nagyon erős motort kapott, így a 0-100 kevesebb mint 3 másodperc alatt letudható...","id":"20191014_apro_kozuti_torpedo_lett_bulgaria_elso_sajat_villanyautoja_kinetic_07","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56fa950-6321-4d9b-8585-a686e3f231bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86475ab-7278-472c-9fb6-7054b4a986cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_apro_kozuti_torpedo_lett_bulgaria_elso_sajat_villanyautoja_kinetic_07","timestamp":"2019. október. 14. 07:59","title":"Apró közúti torpedó lett Bulgária első saját villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","shortLead":"Halálos baleset történt az 51-es úton.","id":"20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23cd16e-6ab7-490c-b8a0-4e2580dbbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfed9aa0-3fcb-41dc-8403-cbac1cfe6870","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Fanak_csapodott_egy_auto_Domsodnel_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. október. 14. 20:50","title":"Fának csapódott egy autó Dömsödnél, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint a kultúra területén is jelentősebb lépések szükségesek.","id":"20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368ee63f-710b-4a23-91a4-5df0596098a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eff9bd-c3fa-4771-8d02-d7dd07790d48","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kecskemet_valasztas_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. október. 13. 23:46","title":"Kecskemétnek most is fideszes lesz a polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"75 százalékot kapott a rekorder.","shortLead":"75 százalékot kapott a rekorder.","id":"20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b9e9c0-8142-4442-a98f-5e8b519b5778","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","timestamp":"2019. október. 14. 05:34","title":"54 év után sokadszor is újraválasztották a veresegyházi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]