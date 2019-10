A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban befolyásolja, derül ki a Samsung legfrissebb kutatásából, melyben ezer magyart is megkérdeztek.

A dél-koreai gyártó idén, Galaxy S10- és Note10-családokhoz tartozó készülékeiben vezette be a PowerShare technológiát, mellyel nem csak a telefon tölthető vezeték nélkül, de hasonló formában a mobil is képes más készülékek feltöltésére. Ennek apropóján végeztek egy európai kutatást, amely keretében online kérdőívezéssel 1003 fő 18 évesnél idősebb magyar felhasználót is megkérdeztek. Az Atomic Research által végzett kutatás ugyan eredménye nem reprezentatív a felnőtt lakosságra nézve – legalábbis erről a gyártó nem tudott információval szolgálni –, de az adatok így is érdekesek.

A hazai válaszadók 46 százaléka említette a mindennapi élet három legnagyobb technológiai bosszúsága között az alacsony akkumulátortöltöttséget, amelyet a nem használt alkalmazások jelenléte (32 százalék), és az elfelejtett jelszavak (29 százalék) követnek. A válaszadók 72 százaléka érzi magát feszültnek attól, ha látja, hogy a telefonja lemerülőben van,

a magyarok átlagosan 26 százalékos töltöttségi szintnél kezdenek konnektort keresni.

A telefon lemerülésétől való félelmet a magyar megkérdezettek többsége (57 százalék) szerint leginkább az okozza, hogy elérhetetlenné válnak szeretteik, nem lehet válaszolni hívásokra és üzenetekre (51 százalék), nehézkessé válik az utazástervezés (33 százalék), és fotózni sincs lehetőség (23 százalék). A szeretteikhez való kötődés fontosságát is mutatja, hogy a válaszadók 27 százaléka írna üzenetet édesanyjának, mikor telefonjának töltöttségi szintje csupán 1 százalék.

© Pixabay/Rawpixel

A 25-34 éves korosztály válaszadóira különösen jellemző, hogy a telefonjukon keresztül elérhető korlátlan kapcsolódás szolgáltatja számukra a biztonságot. Amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, mindent megtesznek, hogy újra kapcsolódni tudjanak, így 16 százalékuk használt már titokban közösségi térben található konnektort telefontöltéshez.

Nem adok, kapok

A kutatás az emberekkel kapcsolatos bizalomra is rákérdezett, amelynek hatékony fokmérője az, hogy kivel érzik magukat annyira komfortosan a felhasználók, hogy hajlandóak legyenek megosztani töltöttségüket. Míg idegenekkel csak a megkérdezettek 10 százaléka osztaná meg akkumulátorát, addig családtagok esetén már 84 százalékuk szavazna bizalmat – tájékoztatott a Samsung. A baráti kapcsolatokban is lehet szerepe a telefonok által biztosított elérhetőségnek, hisz szinte minden harmadik magyar válaszadóban (27 százalék) kételyek támadnának barátjával szemben, ha ő nem osztaná meg a telefonja töltöttségét szükség esetén. Azt, hogy mennyire fontos a telefon "életben tartása" és a kapcsolódás biztonsága, azt ennél is jobban jellemzi, hogy átlagosan a magyar megkérdezettek 24 százaléka állítana valótlant töltöttségi szintjéről azért, hogy ne kelljen azt megosztania másokkal.

Az alacsony magyar osztozkodási hajlandóságot árnyalja, hogy 83 százalékuk szívesen nyújtana valamilyen ellenszolgáltatást a töltésért cserébe: 67 százalékuk meghívná a segítőt egy italra, 14 százalék fizetne érte, de 6 százalék akár még egy randira is elvinné azt, aki kisegítette. Ez azt is mutatja, hogy a válaszadók nagyra értékelik, ha valaki segít megteremteni személyes biztonságukat.

