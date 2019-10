Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és Törökországgal.","shortLead":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és...","id":"20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64aca86-b32f-43b8-93e1-bcadae846c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 13:55","title":"A magyar Eximbank 382 millió eurós hitelkeretet ad a Türk Tanács tagállamainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","shortLead":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","id":"20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e61f24-0860-4302-b145-86a750e3f265","keywords":null,"link":"/velemeny/20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","timestamp":"2019. október. 16. 15:08","title":"Ceglédi: A csoportos szexhez való alapjogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt kockázatokkal is járt. Az ujjakban csontbetegséget, a nyakban izomfájdalmakat, a szemekben súlyos sejtromlást eredményezhet a túlzott okostelefon-használat, de a közlekedési balesetekben és a kiberbűnözésben is egyre nagyobb szerepet játszanak kedvenc készülékeink.","shortLead":"Alig több mint egy évtized alatt gyökeresen megváltoztatták életmódunkat az okostelefonok, amelyek megjelenése nem várt...","id":"generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331831d0-e3cd-44eb-84c6-cfb9c8744e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4edb42d-d7d6-42cd-8ee4-367a93c156ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191014_Az_okostelefonok_hat_legnagyobb_veszelye","timestamp":"2019. október. 16. 07:30","title":"Az okostelefonok hat legnagyobb veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni a házasságot.","shortLead":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni...","id":"20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cbdd60-017d-4455-a1e8-560c1a9680c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 16. 11:34","title":"Már bérgyilkost is fogadott a férje megölésére, most boldogan élnek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha úgy gondolta, nem lehet több bőrt lenyúzni a Jokerről, tévedett.","shortLead":"Ha úgy gondolta, nem lehet több bőrt lenyúzni a Jokerről, tévedett.","id":"20191015_joker_szezam_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a949c6-64da-45c4-9b62-b0e9ec60ae26","keywords":null,"link":"/elet/20191015_joker_szezam_utca","timestamp":"2019. október. 15. 14:18","title":"Joker a Szezám utcába költözött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","shortLead":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","id":"20191011_Pedalos_Tatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74acaf4-0444-4a4b-b110-21e75b1ca8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Pedalos_Tatra","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint alkotmányellenes a kormányhivatal döntése.","id":"20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e55f54-3782-4ddc-94dd-824fe25fd80b","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_Felmillio_forintra_buntette_a_CocaColat_a_kormanyhivatal","timestamp":"2019. október. 14. 21:09","title":"Félmillió forintra büntette a Coca-Colát a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de egy horvát realitysztárral együtt ment. ","shortLead":"A szerb lapoknak nyilatkozott egy nő, aki azt állítja, maga is ott volt az adriai jachton tavaly Borkaival, de...","id":"20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df94d1-2fc8-4915-afe4-8eab686c9566","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Horvat_valosagshowsztar_is_ott_lehetett_Borkai_adriai_bulijan","timestamp":"2019. október. 15. 08:39","title":"Horvát valóságshow-sztár állítja, hogy ott volt Borkai adriai buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]