Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak az iPhone-felhasználók.","shortLead":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak...","id":"20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c2e6-a137-4516-9b03-6739c47dd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","timestamp":"2019. október. 16. 16:03","title":"Többeknek meggyűlt a bajuk az iPhone-jukkal az iOS-frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított a budaörsi polgármester bejelentése után.","id":"20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e9851-4729-44a8-83c2-0e929496ce69","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Megtamadtak_Wittinghoff_Tamas_edesapjat","timestamp":"2019. október. 15. 14:23","title":"Fellökték az utcán Wittinghoff Tamás 90 éves apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török államfő azt mondta, a beavatkozás addig tart, amíg el nem érik a céljukat. ","shortLead":"A török államfő azt mondta, a beavatkozás addig tart, amíg el nem érik a céljukat. ","id":"20191016_erdogan_ankara_sziria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71920361-22e8-4b2b-bd79-aeae3472c4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_erdogan_ankara_sziria","timestamp":"2019. október. 16. 05:05","title":"Erdogan: Ankara soha nem köt tűzszünetet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki kivel van a szomszédban, és hogyan állnak a magyar pártok. ","shortLead":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki...","id":"20191015_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64a4c1-7631-4ab6-8ffb-9ae390c1c61a","keywords":null,"link":"/360/20191015_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A szlovák belpolitika sem jobb a Deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kesmához tartozó Dunántúli Napló egyik újságírója olyan novellát írt, amely megszólalásig hasonlít egy már megjelent történethez.","shortLead":"A Kesmához tartozó Dunántúli Napló egyik újságírója olyan novellát írt, amely megszólalásig hasonlít egy már megjelent...","id":"20191016_Kinos_plagiumugybe_keveredett_a_kormanymedia_egyik_lapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7403c73c-4016-40af-b37c-b9cb6e5b2d39","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kinos_plagiumugybe_keveredett_a_kormanymedia_egyik_lapja","timestamp":"2019. október. 16. 09:39","title":"Kínos plágiumügybe keveredett a kormánymédia egyik lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","shortLead":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","id":"20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe43ff-9664-4de1-a964-60e6f125ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","timestamp":"2019. október. 17. 09:12","title":"Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más formái nem képesek észlelni.","shortLead":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették...","id":"20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577e756-6883-4eb2-a8a3-1a7c2babeb42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","timestamp":"2019. október. 17. 12:03","title":"GPS-ként mutat rá a rejtőzködő rákos sejtekre egy forradalminak ígérkező új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","shortLead":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","id":"20191016_Kinai_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b3ad74-831d-4cb7-aeb1-7bc4c57d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Kinai_RollsRoyce","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]