Az Apple őszi termékbemutatója hallatán általában mindenkinek a szeptember és az új iPhone-ok ugranak be. A készülékek rendben meg is érkeztek, de az új hírek szerint a gyártó októberre is tartogat valamit: állítólag ekkor mutatják be azt az AirPods-verziót, amely megkapja végre a sokak által vágyott zajszűrős funkciót.

Az Apple-nek jelenleg két AirPods terméke van piacon, az utolsót néhány hónapja, az év elején tették elérhetővé. Bár a készülék valamelyest jobb az első generációs változatnál, olyan sokat azért nem módosítottak rajta. Zajszűrést például továbbra sem tud, miközben más gyártók már rendelkeznek ilyen eszközzel. De ami késik, nem múlik: egy kínai lap, a China Economic Daily arról ír, hogy a termék elkészült, olyannyira, hogy még októberben leleplezik.

A lap egy másik érdekességet is hangsúlyoz a cikkében: úgy tudni, hogy ez a kiegészítő is megkapja a “Pro” jelzőt, így nem AirPods 3-nak, hanem AirPods Prónak fogják hívni. A változtatás oka a készülék felszereltsége miatt van, illetve azért is, mert ez a füles dizájnban is más lesz. A küllem, az anyaghasználat és az aktív zajszűrés viszont erősen érezteti majd a hatását: a terméket sokkal drágábban, mintegy 260 dolláros áron tervezik piacra dobni. Az első és második generációs AirPodsok ennél kevesebbe, 159 és 199 dollárba kerültek.

