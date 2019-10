Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is.","shortLead":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek...","id":"20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc64ce51-6ff9-4a2a-b0fb-f9cc821473cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","timestamp":"2019. október. 21. 05:44","title":"Jöhetnek az okosfegyverek az amerikai hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn nyílik meg a közönség előtt.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn...","id":"20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c95b76-7254-40d5-96cb-3f25759ed95c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","timestamp":"2019. október. 20. 17:35","title":"Hétfőn újra nyílik a New York-i Modern Művészetek Múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","shortLead":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","id":"20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3427d9f-a1c3-48eb-9f32-57799b8a1fc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","timestamp":"2019. október. 20. 09:58","title":"A brunei szultán mindenben az egyedit szerette: mint ez a 6 méteres Range Rover limuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik gond a Snaptube nevű androidos alkalmazással. A másik, hogy fizetős szolgáltatásokat aktivál, szintén a háttérben.","shortLead":"Reklámokat telepít, és rájuk is kattint, mindezt anélkül, hogy a felhasználó bármit is érzékelni belőle – ez az egyik...","id":"20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=741873f5-db0d-4712-90ad-67bcf1fbdb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58449210-a441-4099-8cde-39a6407e9ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_snaptub_android_alkalmazas_penzlopas_rejtett_reklam_adware","timestamp":"2019. október. 21. 09:03","title":"Törölje le a telefonjáról ezt az alkalmazást, különben pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]