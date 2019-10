Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"107d0115-1dc9-4e56-b1bf-26edb3ac7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A streamingszolgáltatók erősödésével kilőttek a tévésorozatok ismétlésének jogáért fizetett pénzek.","shortLead":"A streamingszolgáltatók erősödésével kilőttek a tévésorozatok ismétlésének jogáért fizetett pénzek.","id":"20191019_Csillagaszati_osszeget_150_milliard_forintot_fizethetnek_a_South_Park_jogaiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107d0115-1dc9-4e56-b1bf-26edb3ac7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150ec63-cbcc-4f93-87e8-0494832b920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Csillagaszati_osszeget_150_milliard_forintot_fizethetnek_a_South_Park_jogaiert","timestamp":"2019. október. 19. 17:26","title":"Csillagászati összeget, 150 milliárd forintot fizethetnek a South Park jogaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is mindennapos látvány Miskolcon a drogoktól öntudatlanul fetrengő, vagy zombivá merevedett emberek látványa - erre panaszkodnak a helyiek.","shortLead":"Továbbra is mindennapos látvány Miskolcon a drogoktól öntudatlanul fetrengő, vagy zombivá merevedett emberek látványa...","id":"20191020_Ontudatlanul_fetrengo_emberek_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4def81b5-4aac-4ed3-bc0a-c2e7faa5b613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7e78-12e6-44e7-b0bc-0bf0fab60924","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ontudatlanul_fetrengo_emberek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 20. 21:13","title":"Öntudatlanul fetrengő emberek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka egy 1934-ben készült festménye.","shortLead":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka...","id":"20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6339961-3b68-4ffa-a8cf-543e5cf0d5dd","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","timestamp":"2019. október. 20. 21:36","title":"Oskar Kokoschka egy festménye rekordáron kelt el egy prágai árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus esetén szövetek halnak el, mivel megszakad az oxigénellátásuk. A kutatók felfedezték, hogy ezért egy bizonyos lipid felelős. Ha gátolják ennek termelődését, erőteljesen csökken a szövetkárosodás mértéke.","shortLead":"Csökkentheti a szívinfarktus okozta károsodás mértékét egy új eljárás a Genfi Egyetem kutatói szerint. Szívinfarktus...","id":"20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d6863-3cbb-4836-b38b-94db23dc19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148862a1-96a6-4c60-8413-f5537a265709","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_szivinfaktus_altal_okozott_karosodas_lipidgatlo_eljaras","timestamp":"2019. október. 19. 12:03","title":"A férgeket vizsgálva jöttek rá a kutatók, mivel mérsékelhető a szívinfaktus által okozott károsodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","shortLead":"Korakőkorszaki sírrendszerre bukkantak régészek a németországi Neckar folyó térségében.","id":"20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f3f38a-f2d1-40c1-9d07-200221173a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a1f405-8fea-43c9-a611-62fc6ef587f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_5200_eves_sirok_nemetorszag_ammerbuch_korakokorszak","timestamp":"2019. október. 20. 10:03","title":"5200 éves sírrendszert tártak fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","id":"20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414520b3-8fff-4f79-b356-a7e61d5fda6e","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","timestamp":"2019. október. 19. 19:40","title":"Másfél ezren vették eddig igénybe a falusi csókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","shortLead":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","id":"20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c5549-e96e-4206-bbd8-65cf925ea117","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","timestamp":"2019. október. 19. 20:55","title":"Orbánt éltette Sorossal szemben Matteo Salvini Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]