A Google Fotók egyike a legkedveltebb Google-szolgáltatásoknak, ugyanis korlátlan számban tárolhatjuk itt a fényképeinket (ha hajlandók vagyunk némi engedményt tenni a minőség oltárán), így nemcsak eszközeink tárhelyét mentesíthetjük, hanem abban is biztosan lehetünk, hogy nem vesznek el a képeink (hogy most a többi járulékos funkcióról ne is beszéljünk).

A Google Fotókban többféleképpen menthetjük el a fényképeinket, Például igen jó (eredeti) minőségben, azonban a tárhely ilyenkor véges, a Google Drive-ra korlátozódik. Némi minőségvesztés után azonban már nincsen tárhelykorlát. Néhány Google-modell, így a Pixel, a Pixel 2 és a Pixel 3 érthetően kivétel ez alól, az ilyen telefonokkal készült képeket minőségvesztés nélkül tárolja a Google. Éppen ezért volt igencsak meglepő, hogy a Pixel 4-ből kimaradt ez a lehetőség.

© Android Police

Az egyik reddit-felhasználó viszont észrevette, hogy miután az újabb iPhone-ok (az iPhone 7-től kezdődően) az iOS 11-gyel bevezetett, úgynevezett HEIC (High Efficiency Image Format) formátumban rögzítik a képeket, ezeket nem érinti a korlátozás. A magyarázat: ez a képformátum igen hatékony, és kisebb, mint a Google-tömörített JPEG, így nem is kell őket tömöríteni, miután sokkal kisebb helyet foglalnak el. Ezzel a formátummal tehát mind tárhelyet, mind számítási teljesítményt spórolhat a Google, ugyanis nincs szükség tömörítésre az iPhone-osok által készített milliárdnyi fényképnél. Ezzel – véli a reddit-felhasználó – az Apple tulajdonképpen dollármilliókat takarít meg a Google számára. Az pedig csak plusz haszon az iPhone-sosoknak, hogy ingyen kapnak korlátlan, eredeti minőségű backupot. Ettől függetlenük még fura, hogy a Pixel 4-ek tulajdonosainak korlátokkal kell szembe nézniük, bár mivel az Android 10 támogatja a HEIC képformátumot, ez bármikor változhat.

Az Android Police megkereste a Google-t is ez ügyben, és a keresőóriás is megerősítette, hogy a HEIC/HEIF formátumban rögzített képek nincsenek tömörítve és nem számítanak bele a kvótába. Azonban a Google szóvivője azt is elmondta, hogy mindez „hiba”, és már dolgoznak is a javításon. Az azért nem világos, miként képzeli el ezt a Google. Határt szab a HEIC képeknek, még akkor is, ha azok kicsik, és nem foglalnak annyi helyet, mint a tömörített JPEG-ek? Erőltetné JPEG-gé alakításukat, vagy még ezeket a kis képeket is tömörítené? Ez a javítás vonatkozna-e az összes HEIC képre (mert például Samsung-telefonok is támogatják a képek HEIC formátumba mentését, csak erről nemigen tudnak az ilyen eszközök tulajdonosai), vagy csak az iPhone-okkal készítettekre? Érdeklődéssel várjuk a Google lépését.

