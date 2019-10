Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek az időben, eközben észlelték egy apró törpegalaxis formálódását nagyon korai szakaszában.","shortLead":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek...","id":"20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b3e0-f2a5-4f38-81fb-66c3801341fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","timestamp":"2019. október. 20. 08:03","title":"Visszanéztek az időben a csillagászok, miután találtak ehhez egy trükkös megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","shortLead":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","id":"20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f927d5-7b4a-42b4-b72c-178e7fd140d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","timestamp":"2019. október. 21. 09:46","title":"Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","shortLead":"Az áfacsaló csoport fiktív számlákat bocsátott ki, miközben valós tevékenységet nem végzett.","id":"20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e7e08-a351-4793-bb1e-8482869f1fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Felszamoltak_a_Magyarorszagnak_milliardos_kart_okozo_nemzetkozi_bunszervezetet","timestamp":"2019. október. 21. 14:26","title":"Felszámolták a Magyarországnak milliárdos kárt okozó nemzetközi bűnszervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","shortLead":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","id":"20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd8135-94da-435e-b0c5-5f27ab198ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","timestamp":"2019. október. 21. 08:09","title":"Nyolc halálos balesetet hozott a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","shortLead":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","id":"20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752e788-8f03-43dc-b768-2eb30e29fe3c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","timestamp":"2019. október. 20. 13:51","title":"Tűzoltók hozták le a bajba jutott kirándulót Kazárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","shortLead":"A sajtószabadságot ünneplik és magyarázzák a képhamisítást - a képet állítólag így kapták valahonnan. ","id":"20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19c926-bd35-4a49-ba53-e03f4cca57cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Uj_szelek_fujnak_az_ellenzeki_gyozelem_utan_a_kephamisitasba_keveredett_bajai_lapnal","timestamp":"2019. október. 20. 10:54","title":"Új szelek fújnak az ellenzéki győzelem után a képhamisításba keveredett bajai lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint.","shortLead":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon...","id":"20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2313c-ff49-4f65-88d4-3266ab24edfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","timestamp":"2019. október. 21. 14:03","title":"Meghallgatták mikrofonnal 89 ember térdét – hasznos, mint a hidaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]