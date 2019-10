Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki sem állt meg segíteni, a nő az életéért könyörgött.","shortLead":"Senki sem állt meg segíteni, a nő az életéért könyörgött.","id":"20191022_Hajanal_fogva_rangattak_vegig_egy_not_a_83as_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529a016f-9249-4207-a4cf-f76b0c48cb4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Hajanal_fogva_rangattak_vegig_egy_not_a_83as_fouton","timestamp":"2019. október. 22. 14:58","title":"Hajánál fogva rángattak egy nőt a 83-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike, hogy az ezentúl piacra kerülő készülékeket egységes gyorstöltővel kell ellátniuk a cégeknek.","shortLead":"Új követelményeket fogalmazott meg a Google az androidos telefonokat kiadó vállalatoknak. A módosítások egyike...","id":"20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae285e20-c3ba-4e46-bfce-bfc301ed513b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_androidos_telefon_usb_c_pd_gyorstolto_szabvany_digital_wellbeing_funkciok","timestamp":"2019. október. 24. 09:03","title":"Változnak az androidos telefonok, két dolgot kötelező lesz beépíteni a készülékekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál elnök-vezérigazgatója, amely szerint a cégnek be kellene vezetnie a Libra nevű globális digitális kriptovalutát.\r

","shortLead":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál...","id":"20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebadee3d-ae95-4c47-8833-8b2caf72bc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","timestamp":"2019. október. 24. 05:41","title":"Megpróbálta megvédeni a Librát Zuckerberg, de rengeteg kérdést nyitva hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma este hivatalos premier.","shortLead":"Ma este hivatalos premier.","id":"20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0e0a9-98e6-4ebe-871d-2f048a2e5857","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","timestamp":"2019. október. 24. 10:10","title":"Kiszivárgott: tucatnyi gyári képen az új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok...","id":"201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72950f9-0375-4aab-9353-5b5238adbd8e","keywords":null,"link":"/360/201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","timestamp":"2019. október. 23. 13:00","title":"Kiderült, kik nyerészkednek a klímaválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) évfordulója, az év végi váltási időszakban idén 100-110 ezer szerződésváltást várnak a szakértők; a váltáskor díjemelkedésre számíthatnak az autósok.","shortLead":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d1da58-b21b-44bd-835d-ac2b1e7364cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","timestamp":"2019. október. 24. 07:35","title":"Egymillió autóst érintő határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy dobásra készül az Amazon.","shortLead":"Nagy dobásra készül az Amazon.","id":"20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61490bdb-bb0d-4e94-80af-3aa6582201af","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","timestamp":"2019. október. 22. 16:57","title":"A Trónok harcából igazolhat át A Gyűrűk Ura-sorozat főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]