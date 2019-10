Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","shortLead":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","id":"20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83607fe1-cac1-424a-a3ac-285d787f78b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:32","title":"Feltörték a gyógyszerhatóság rendszerét, betegadatokat is ellophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és Felsőboldogfalván.\r

\r

","shortLead":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és...","id":"20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb9ab13-df19-4c68-a802-8116d9ba6a35","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","timestamp":"2019. október. 24. 09:37","title":"Medve követett egy szekeret egy székelyföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar a készülék belseje.","shortLead":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar...","id":"20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82669ac-b385-4d37-b1b9-6b4a00597172","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","timestamp":"2019. október. 24. 16:03","title":"Videó: Szétszedték a Google új telefonját, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma este hivatalos premier.","shortLead":"Ma este hivatalos premier.","id":"20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0e0a9-98e6-4ebe-871d-2f048a2e5857","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","timestamp":"2019. október. 24. 10:10","title":"Kiszivárgott: tucatnyi gyári képen az új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e heti cikkében a HVG.","shortLead":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e...","id":"20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a07d5-19c6-47cc-955d-924dbc4e00f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","timestamp":"2019. október. 24. 12:56","title":"Orbán szövetségesei körében is értetlenséget okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Red Hydrogen One nevű készüléke, amelyet forradalmat hozó mobilként lengettek be kitalálói. A cég jegeli aprojektet, és közben az alapító is távozik.","shortLead":"Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Red Hydrogen One nevű készüléke, amelyet forradalmat hozó mobilként...","id":"20191025_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_jim_jannard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2f886c-f920-4fee-a64e-a68c9eaa08c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_jim_jannard","timestamp":"2019. október. 25. 15:03","title":"Hivatalosan is bukás a holografikus telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a9ee48-7f99-44d0-87ce-41507c462451","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja, amelyen elérte őket, még inkább az. ","shortLead":"Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja...","id":"20191025_simone_biles_olimpiai_bajnok_vilagbajnok_tornasz_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a9ee48-7f99-44d0-87ce-41507c462451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abd85db-fca2-4a75-ab39-12df2960e801","keywords":null,"link":"/sport/20191025_simone_biles_olimpiai_bajnok_vilagbajnok_tornasz_portre","timestamp":"2019. október. 25. 14:00","title":"Állami gondozásból a világ tetejére – így lett minden idők legjobb tornásza Simone Biles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]